麥當勞優惠券29大優惠｜母親節$15新地+蘋果批　魚柳飽下午茶$19

麥當勞優惠券又來了！今個星期日是母親節，麥當勞推出母親節限定優惠！$15可以歎到新地及蘋果批，另外繼續有$21醒晨早餐等、$19脆香雞翼配熱奶茶、$45巨無霸四道菜套餐等，即睇麥當勞最新優惠。



母親節限定 新地+蘋果批$15

麥當勞優惠券最新優惠！適逢母親節，只要在5月13日及14日使用麥當勞App，可以用優惠價$15買「DIY至Sweet 甜品套餐」，套餐包括一杯新地及一個蘋果批，與媽媽開心分享甜品！

（圖片來源：麥當勞）

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另外，麥當勞App繼續推出29大優惠券，可於全日不同時段使，其中用麥當勞App購買「$35巨無霸或脆雞巨無霸套餐」或「$45 巨無霸四道菜套餐」，香港麥當勞就會捐出$1支持香港麥當勞叔叔之家慈善基金。

$19下午茶優惠！歎魚柳飽配熱奶茶

今期麥當勞優惠券亦有早餐及下午茶優惠，抵食之選包括$19魚柳飽配熱港式奶茶、$19脆香雞翼配熱港式奶茶等；麥當勞早餐優惠則有$21「醒晨超值選」，可在炒雙蛋飽、豬柳蛋漢堡或魚柳飽任選一款，再配飲品。另有麥炸雞套餐最平$36起！

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而McCafe的咖啡繼續有得平！$100可買8杯指定手調咖啡，平均每杯$12.5。在購買咖啡優惠券時，需要先支付$20訂金，其後每次使用麥當勞優惠券時，只需付$10。另外，今次麥當勞優惠亦包括$26 McCafe早餐，可選炒雙蛋飽、豬柳蛋漢堡或魚柳飽配McCafe飲品。

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麥麥送都有優惠，凡訂購滿指定金額，免費送9件麥樂雞、2件麥炸雞或6件麥炸雞。至於，其他最新麥當勞優惠券如下：

麥當勞 App 母親節限定甜品套餐

優惠日期：5月13日至5月14日

優惠時間：早上11時至午夜12時

*優惠受條款及細則約束，詳情請參閱麥當勞手機應用程式。



麥當勞優惠券詳情

優惠日期：2023年5月15日至5月21日

*優惠受條款及細則約束，詳情請參閱麥當勞手機應用程式。

