IKEA優惠｜銅鑼灣IKEA鯊鯊公仔勁減逾$50　梳化油壓床架家品7折起

IKEA優惠！銅鑼灣IKEA由即日起推出多項優惠，其中包括港人至愛的「鯊鯊」公仔勁減$50、多款傢俱低至7折等；銅鑼灣IKEA同步推出限定甜品「小熊椰子米奶新地三文治配焦糖菠蘿」，造型超可愛，即睇IKEA優惠詳情。



銅鑼灣IKEA分店30周年優惠 鯊鯊公仔勁減$50

銅鑼灣IKEA分店為慶祝30周年，由即日起至5月28日，推出一連三個星期購物優惠。在銅鑼灣分店購買指定21款精選家品，包括梳化、寑具、客飯廳家具、房間佈置等低至7折，還有深受港人歡迎的「鯊鯊」BLAHAJ公仔更會減價發售，由$179.9減至$125.9，勁減逾$50。

精選產品及價錢▼▼

銅鑼灣分店限定 $16小熊菠蘿新地登場

此外，銅鑼灣分店由即日起至5月28日限定推出「小熊椰子米奶新地三文治配焦糖菠蘿」，用上FABLER小熊公仔設計，椰子米奶新地三文治造型可愛，再配上焦糖包裹的菠蘿粒，質感軟腍香甜，素食人士都食得。數量有限，售完即止！

小熊椰子米奶新地三文治配焦糖菠蘿$16（IKEA官網）

銅鑼灣IKEA分店30周年優惠

日期：即日起2023年5月28日

地址：銅鑼灣柏寧酒店地庫