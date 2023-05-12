豐澤優惠︳Apple勁減最高$2千！iPhone14系列/iPad/MacBook大劈價

豐澤Apple優惠開鑼！豐澤最新推出限時優惠，多款Apple產品大減價，包括iPhone 14、iPhone 14 Pro系列、iPad、MacBook等大劈價，最高勁減$2,000，更可選擇分期月供，即看優惠詳情。



豐澤優惠 Apple產品最高減$2000

豐澤最新推出Apple優惠，由即日起至5月31日，豐澤推出Apple限時優惠，多款指定Mac Book、iPad、iPhone系列減價，最高劈減$2,000，但優惠僅限於網店使用。

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（圖片來源：豐澤）

今次優惠涵蓋iPhone 14、iPhone 14Pro及iPhone 14 Pro Max系列，多達35款iPhone型號款式做優惠，內置儲存空間涵蓋128GB、256GB、516GB及1TB，售價低至$6,799。不過iPhone優惠期至5月22日完結，想入手不妨把握機會。

Apple iPhone 14系列售價▼▼

（圖片來源：豐澤）

Apple iPhone 14Pro系列售價▼▼

（圖片來源：豐澤）

Apple iPhone 14 Pro Max系列售價▼▼

（圖片來源：豐澤）

此外，豐澤Apple MacBook同樣有優惠，包括MacBook Air、MacBook Pro等，其中MacBook Pro （M1）同樣是最高可減$2,000至$12,499（原價$14,499）！多款型號iPad亦減價，包括iPad Pro 12.9"、iPad Pro 11"、iPad Pro 第10代等，售價低至$3,499就可以入手！優惠產品更包括Apple Watch、AirPods Pro及精選Apple配件等。

Apple MacBook Pro （M1）售價▼▼

（圖片來源：豐澤）

今次豐澤更與虛擬銀行WeLab Bank合作推出「Apple產品好賞分期計劃」， 顧客可以透過使用WeLab Bank，前往豐澤以低至7折月供Apple產品。計劃會先扣除最高30%的最高trade-in換購價值，再以12至36個月分期繳付。若以購買iPhone 14 Pro（128GB）為例，每個月供款低至$258，有興趣的話不妨留意。

豐澤Apple優惠 詳情

推廣地點：豐澤網店限定

推廣日期：由即日起至5月31日*

*iPhone優惠期至5月22日。

*更多優惠詳情請至官網查詢。

