購物優惠︳屈臣氏miffy精品43折起　大頭公仔袋/行李篋/3D縮骨遮

屈臣氏再次聯乘miffy推出4款「miffy 陪你萌遊世界」系列旅行小物，實用與美觀並重！配合印花及換購活動，儲滿指定數量還可以低至43折優惠價換購精品，粉絲們切勿錯過！



自疫後報復式外遊模式啟動後，大家都捉緊時機出外旅行，盡情享受久違了的旅行生活，miffy 都來陪你遊世界！

miffy萌遊世界精品 實用旅行小物

「miffy 陪你萌遊世界」系列主打4 款可愛兼實用的旅行小物，包括 20吋行李篋、大頭公仔環保袋、手提式拉鏈袋及3D造型縮骨遮！由5月15日至6月30 日期間，全線屈臣氏分店及網店同步開始賺取印花及換購，易賞錢App會員購物滿港幣$50，即可賺取miffy電子印花1個，購買指定產品可賺取多1個電子印花，儲滿指定數量便可用低至43折優惠價換購，換領期至7月9日！換完即止。此外，易賞錢VIP會員更可免儲印花，搶先在5月10日起以低至36折預購，將限定miffy旅行小物帶回家。

（圖片由屈臣氏提供）

「miffy 陪你萌遊世界」系列

活動日期：5月15日至6月30日

換領日期：5月15日至7月9日

換購地點：全線屈臣氏分店

查詢：www.watsons.com.hk （屈臣氏網店）

