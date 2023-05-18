九龍酒店｜自助餐優惠買2送1　任食生蠔/雪花蟹腳/和牛人均$311起

九龍酒店自助餐優惠！九龍酒店推出自助午餐及自助晚餐低至買二送一優惠，任食生蠔、雪花蟹腳、藍青口、海蝦、燒紐西蘭西冷及即切烤肉等，人均$311起，最多可以食足3.5小時，即睇九龍酒店自助餐優惠詳情！



倚窗閣自助餐買2送1

九龍酒店倚窗閣與KKday推出自助餐快閃優惠低至買二送一，包括自助午餐及自助晚餐，人均最平$311起，任食新鮮生蠔、雪花蟹腳、青口、海蝦、刺身、燒紐西蘭西冷及即切烤肉等，最多更可以歎足2.5小時。

（圖片來源：Kkday）

九龍酒店「生蠔‧雪花蟹腳‧藍青口」自助午餐主打多款冰鎮海鮮，包括生蠔、雪花蟹腳、青口、大蝦等，以及即切烤肉、刺身、燒紐西蘭西冷等，成人每位折後$311起。供應時間由中午12時至下午2時30分。

6大九龍酒店自助餐優惠

1.「生蠔‧雪花蟹腳‧藍青口」國際海鮮自助午餐連無限暢飲*（買2送1）

星期一至五：$943/3位，人均$311.3（原價：$1,626/3位）（已包括加一服務費）

星期六、日及公眾假期：$1,163/3 位，人均$387.7（原價：$1,926/3 位）（已包括加一服務費）

*無限暢飲包括指定汽水、果汁及獨家無限暢飲啤酒；可獲贈一支特選紅酒或白酒

2.「生蠔‧雪花蟹腳‧藍青口」國際海鮮自助午餐（買3送1）

星期一至五：$1,347/4位，人均$336.8（原價：$1,830/4位）（已包括加一服務費）

星期六、日及公眾假期：$1,677/4位，人均$419.3（原價：$2,230/4位）（已包括加一服務費）

3.「生蠔‧雪花蟹腳‧藍青口」國際海鮮自助午餐（父親節限定86 折）

價錢：成人$488/位（原價：$508/位）、小童及長者$430/位（原價: $448/位）（已包括原價加一服務費）

九龍酒店自助晚餐方面，5月期間推出「和牛海鮮雙重滋味自助晚餐」，供應多款以和牛入饌的美食，以及多款精選海鮮，包括生蠔、加拿大雪花蟹腳、智利藍青口等；6月則會推出全新主題「和牛 ∙ 龍蝦」東瀛自助晚餐，有波士頓龍蝦沙律、鹽燒三文魚鰭等（食物輪流供應）。供應時間由晚上6時至晚上9時30分。

4.和牛海鮮雙重滋味/「和牛 ∙ 龍蝦」東瀛自助晚餐連無限暢飲（買2送1）

星期一至四：$1,529/3位，人均$509.7（原價：$2,406/3位）（已包括加一服務費）

星期五至日及公眾假期及前夕：$1,689/3位，人均$563（原價：$2,616/3位）（已包括加一服務費）

*無限暢飲包括指定汽水、果汁及獨家無限暢飲啤酒；可獲贈一支特選紅酒或白酒

5.和牛海鮮雙重滋味/「和牛 ∙ 龍蝦」東瀛自助晚餐（買3送1）

星期一至四：$2,205/4位，人均$551.3（原價：$2,807/4位）（已包括加一服務費）

星期五至日及公眾假期及前夕：$2,436/4位，人均$609（原價：$3,150/4位）（已包括加一服務費）

6.「和牛 ∙ 龍蝦」東瀛自助晚餐（父親節限定86 折）

價錢：成人$709/位（原價：$738/位）、小童及長者$526/位（原價: $548/位）（已包括原價加一服務費）

九龍酒店自助餐優惠詳情：

優惠期（預訂期） : 2023年5月18日12:00至5月24日23:59

使用日期：2023年5月19日至6月30日

地址：尖沙咀彌敦道19-21號九龍酒店2樓倚窗閣

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