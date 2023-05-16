燒肉放題自助餐︳安格斯牛/清酒啤酒汽水$168位起　3小時任飲任食

燒肉放題自助餐優惠！油塘日韓燒肉店推出晚市放題優惠，3小時任食安格斯牛肉、牛肋骨、護心肉及特級五花腩等，又可任飲梅酒、清酒、啤酒、汽水等，人均只需$168，現經指定網站預訂，四人同行再送牛肩肉一份，即睇優惠詳情。



Grill n More燒肉放題$168起 3小時任飲任食

油塘日韓式燒肉店Grill n More與旅遊平台KKday合作推出燒肉放題優惠，3小時任食安格斯牛肉、牛肋骨、護心肉及特級五花腩等，以及多款特色小菜、甜品吧，更可以任飲梅酒、清酒、啤酒及汽水，人均只需$168起，超抵食！

（圖片來源：KKday）

經KKday網站預訂，四人同行每位再送牛肩肉一份，最適合各位食肉獸與一大班朋友聚會！

如果想食得豪華一點，可以選擇A4宮崎和牛拼盤及海鮮3小時燒肉放題，歎到牛肩肉及西冷，以及任點多款海鮮，包括沙蜆、青口、熟蝦、扇貝等，每位$348起。

Grill n More 3小時任燒任食日韓網燒晚市自助餐

優惠日期：即日起至另行通知

使用時段：星期一至日12:00-15:30或17:30-22:00

預訂網址：請按此*逢星期一至四，餐廳會現場收取每位服務費$30；逢星期五、六、日、公眾假期及公眾假期前夕，餐廳會現場收取每位服務費$50，並於現場兌換時，以現金直接付款予商戶

*必須至少1天前致電2149 0828或Whatapp 5496 6450預約，預約訂位時需註明使用以上優惠（請於12:00-15:30或17:30-22:00致電）

Grill n More

地址：油塘高超道38號大本型地下G30號舖（油塘港鐵站A出口）

電話：2149 0828

