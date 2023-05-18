香港好去處烏溪沙宿營4-6人房$215起　BBQ套餐設施任玩附入住日期

想一大班朋友去玩又沒有時間出國旅行？烏溪沙青年新村最近推出住宿優惠，住宿連BBQ燒烤套餐及早午餐，人均最平$215起，更可以免費玩營地設施如球場、泳池等，重拾學生時代去宿營的青春回憶！睇埋超靚海景營地推介，更可以觀星賞日落！

烏溪沙宿營人均$215 連燒烤套餐+早午餐

烏溪沙青年新村與KKday合作推出住宿優惠，由即日至6月份，入住烏溪沙營地宿舍兩日一夜人均最平$215起，更可以免費升級至6人營舍住宿，連BBQ套餐及早午餐，以及免費任玩營地設施，適合親子小旅行或與大班朋友去玩。

（圖片來源：kkday）

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今次住宿套票優惠包括提供1晚住宿，其中5人住宿套票可以免費升級至6人營舍，有一廳兩房，空間更大；又可於指定時間享用燒烤套餐、離營日享用早餐及午餐（四餸一湯圍餐）、免費借用康樂用品、戶外場地及游泳池等，人均低至$215起。不過要留意，除家庭成員外，男女須分營舍或分房住宿。

優惠【1】 4人住宿套票（平日及週未）

價錢：$860/晚起（原價$1,060/晚）

套票包括： 1晚4人營舍住宿、燒烤套餐（用餐時間 18:00-22:00）、離營日早餐（用餐時間 08:00-08:45）及午餐（用餐時間 12:00-12:45）、免費借用康樂用品、使用戶外球類場地及游池等

優惠【2】 5人住宿套票（平日及週未）

價錢：$1,075/晚起（原價$1,455/晚）

套票包括： 1晚5人營舍住宿（免費升級住6人營舍）、燒烤套餐（用餐時間 18:00-22:00）、離營日早餐（用餐時間 08:00-08:45）及午餐（用餐時間 12:00-12:45）、免費借用康樂用品、使用戶外球類場地及游池等

優惠【3】 6人住宿套票（平日及週未）

價錢：$1,290/晚起（原價$1,590/晚）

套票包括： 1晚6人營舍住宿、燒烤套餐（用餐時間 18:00-22:00）、離營日早餐（用餐時間 08:00-08:45）及午餐（用餐時間 12:00-12:45）、免費借用康樂用品、使用戶外球類場地及游池等

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位於馬鞍山的烏溪沙青年新村為全港最大的營地，面積逾11公頃，營地設施包括有戶外活動場地、草地足球場、籃球場、羽毛球場等多個不同運場地；另外康樂室會提供美式桌球、乒乓球、足球機、康樂棋及其他康樂用品，學生回憶「返哂嚟」呀！大家有興趣不妨與三五知己約埋去玩喇！

烏溪沙宿營優惠 詳情

優惠日期：即日起至2023年5月23日23:59

入住日期：2023年6月2-3、9-10、16-17、23-24、30日

訂購方法：請按此*優惠受條款及細則限制，詳情請至網站查詢

烏溪沙青年新村



地址：馬鞍山鞍駿街2號香港中華基督教青年會烏溪沙青年新村

電話：2642 9420