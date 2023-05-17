深圳好去處10大免費打卡熱點　福田體育公園/萬達廣場/當代藝術館

深圳好去處！趁放假想來趟短線遊，不想坐飛機舟居勞頓，何不選擇可即日來回的深圳？今次記者精選深圳10個免費打卡好去處，由型格科技感、魔幻童話風、以至小清新花園均有，一齊Bookmark起來，準備出發。



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深圳10大好去處 免費任影超靚景

1.深圳當代藝術與城市規劃館

提到深圳近年的焦點打卡點，當屬位於福田「深圳當代藝術與城市規劃館」。這兒由當代藝術館（MOCA）和城市規劃展覽（PE）兩座博物館構成，結構體系複雜，外形不規則，由大量傾斜、扭曲旋轉曲面構成，加上光與影的層疊交錯，讓人隨手抓拍都像藝術大片。不過，這兒雖是免費景點，但入場須預早一、兩天預約，一般即日籌會滿晒！

深圳好去處免費打卡點【1】深圳當代藝術與城市規劃館

開放時間：1030 - 1730（逢星期一閉館）

地址：深圳市福田區蓮花街道福中路184號

預約方法：在Wechat搜索「深圳市當代藝術與城市規劃館」微信公眾號，內有預約按鈕，輸入預約人的姓名、手機號碼、預約時間，點擊「確認預約」提交申請即可。

交通：乘地鐵3/4號線少年宮站A2出口。



2.深圳龍崗萬達廣場

深圳東部的龍崗萬達廣場於2021年開業，總建築面積達30.5萬平方米，目前是深圳最大的購物商場。這座商場最大特色是以末來科技為主題，商場中庭有一條直通6樓的「不夜天階」，長達30米，是現存世界最高的商業室內扶梯。扶梯頂層還有直徑7米的懸浮巨型LED曲屏，隨扶梯升上，有種到外太空穿越的錯覺。此外，商場內還有「時間車站」、「水晶礦洞」、「尋寶河谷」、以及長達77.77米的室內玻璃棧道等地標，均是打卡的好去處。

深圳好去處免費打卡點【2】深圳龍崗萬達廣場

開放時間：星期日至四 1000 - 2200，星期五至六 1000 - 2230、6F不夜天階 1000 - 0200

地址：中國廣東省深圳市龍崗區龍翔大道7188號

交通：乘地鐵10號線至華南城站 C出口。



3.華強北博物館

華強北博物館主題圍繞「中國電子第一街」園嶺的創業者故事，融入科技、時尚及藝術等綜合元素，展現深圳在改革開放的變遷及發展心路歷程。除了一系列文物藏品，展館設計還設有大量霓虹燈閃爍效果，加上鏡面牆壁及地面，整體感覺充滿科技風！在這兒拍照建議盡量用上廣角鏡，輕鬆拍出更有視覺衝擊的照片。

深圳好去處免費打卡點【3】華強北博物館

開放時間：星期二至日1000 - 1800（逢星期一閉館），節假日另行通知

地址：深圳市福田區華強北廣博現代之窗大廈5樓

預約方法：（1）透過官網預約：www.hqbmuseum.com， （2）在Wechat搜索「華強北博物館」微信公眾號預約參觀。

交通：乘地鐵2/7號線至華強北站E2出口。



4.福田體育公園

公園不一定都親親大自然，綠意盎然，深圳亦有種公園是像鋼鐵迷宮，福田體育公園便是其中之一！公園位於濱河路與福強路交匯處，運動場觀眾席底下有一條工業風隧道，有大量超打卡的X形柱子，而場館座位還有特色的Z形樓梯及彩色玻璃牆，整體環境感覺深邃冷峻，打起卡來未來感十足。

深圳好去處免費打卡點【4】福田體育公園

開放時間：自由參觀

地址：深圳市福田區福強路30號

交通：乘地鐵7號線至上沙站E口。



5.錢江藝術中心

錢江藝術中心是深圳一所私人藝術館，裡面的藏品均是館長從世界各地搜羅得來，由古代書法、油畫、裝飾品及藝術雕塑都有，加上鵝黃色中西合壁展館大樓，門口又有老爺車，整整個區域都非常華麗，是拍照好去處！重點還不用事先預約及參觀費全免。

深圳好去處免費打卡點【5】錢江藝術中心

開放時間：0900 - 1700

地址：深圳市龍崗區布瀾路7號

交通：乘地鐵14號線至石芽嶺站J出口，步行 350m。



6.水土保持科技示範園

「水土保持科技示範園」是以昔日廢棄的採石坑口改造而成的水土生態園，集科普教育、科技示範、試驗研究、技術交流於一體。示範園必去打卡地標為「蚯之丘」，只要進園，走約10米的右邊即見，這兒模擬一個放大的蚯蚓洞，隱喻生物對水土的依賴，洞穴雖不大，但設有很多不規則洞穴，拍攝角度多多。

深圳好去處免費打卡點【6】水土保持科技示範園

開放時間：0900 -1200；1400 -1700

地址：深圳市南山區沙河西路4148號

交通：乘地鐵5號線至西麗站E出口



7.沙井古墟

沙井古墟是深圳現存面積最大的清末民初時期古墟，內有各種牌坊、古井、遺跡與廢墟，加上可愛的堅畫，看上去新舊共治一爐，文青味十足。此外，古墟內最著名有南宋時期建成、至今仍保留完好的龍津石塔，塔身呈方形，內有一座半身佛像，擺著「捏二伸三」的手勢，打卡也不妨去看看古跡。

深圳好去處免費打卡點【7】沙井古墟

開放時間：自由參觀

地址：深圳市寶安區沙井大街343號

交通：乘地鐵11號線至橋頭站，轉乘10分鐘計程車。



8.海山公園

深圳也有大量仿歐洲景點的打卡點，位於深圳市鹽田區的海山公園便是其中之一。公園中心的海山藝術塔，借鑒了西班牙設計師高迪作品風格建造，外形類似植物和海洋生物，有著鮮豔的色彩和強烈的視覺衝擊。在這裡打卡，真的不似在深圳。

深圳好去處免費打卡點【8】海山公園

開放時間：自由參觀

地址：深圳市鹽田區深鹽路2100號 518081

交通：乘地鐵2/8號線至海山站B出口。



9.文谷小鎮

據知文谷小鎮本來是想打造成婚紗攝影基地，可惜後來市道不景便暫時荒廢了，但特別的歐陸小鎮設計開始吸引網紅專程打卡，五顏六色的屋子設計，更被稱做深圳的童話世界，非常適合拍照打卡。文谷小鎮的優點就是遊客比較少，可以盡情擺Pose拍照，而且交通非常方便，只需乘坐地鐵即可到達，非常值得一去。

深圳好去處免費打卡點【9】文谷小鎮

開放時間：自由參觀

地址：深圳龍崗文博路（文博宮後面）

交通：乘地鐵5號線至長龍站A出口。



10.0AO藝術空間

「0AO藝術空間」是深圳寶安區近來人氣急升的拍照打卡點，整個區域範圍也很廣，帶有美國「拉斯維加斯」的絢麗霓虹燈與街頭場景，街上設有復古車子及電話亭，隨手拍都好有旅遊感。目前園區仍有大部分區域在裝修，未來將開放更多打卡區，不過參觀須預約。

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深圳好去處免費打卡點【10】0AO藝術空間

開放時間：0900 - 1930

地址：深圳市寶安區福洲大道智美滙志產業園B5棟一層

預約方法：在Wechat搜索「0AO藝術空間」微信公眾號預約參觀。

交通：乘地鐵11號線至福永站D出口。

