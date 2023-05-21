香港好去處｜馬灣太陽村莊住宿優惠$131人起　免費早餐單車環島遊

馬灣太陽村莊住宿優惠！本地遊人氣住宿馬灣太陽村莊，最近再次推出優惠劈價開賣，4人入住人均最平$131起；而住宿連自助早餐、免費單車環島遊、免費製作特飲蠟燭，人均亦只需$248起！人均亦只需$248起，另可加購燒烤套餐，即睇優惠預訂詳情。



本地遊馬灣太陽村莊 住宿優惠人均$131起

人氣度假屋太陽村莊環境充滿異國風情，除了可以欣賞馬灣附近的靚景，更可以進行戶外活動如踩單車等，加上房間裝修新淨企理，充滿空間感，更設有獨立浴室及個人儲物櫃，適合一家大小或者三五知己度假放鬆。

（圖片來源：KKday）

馬灣太陽村莊最近再次推出住宿優惠，4人入住馬灣渡假屋太陽村莊，入住日期由2023年5月21日至9月28日，價錢由$575起，人均最平$131就住到。如果想在暑假假期入住，最平$1,296起，人均$375有找。

4人家庭房淨房優惠 ：

價錢：$575/晚起（原價$1,340）



包括：

1晚太陽村莊溫馨家庭房住宿

免費借用房內桌上遊戲

挪亞方舟豐盛閣餐廳惠顧指定餐飲85折優惠（早餐除外）



（圖片來源：KKday）

另外設有4人家庭房住宿套餐優惠，連挪亞方舟早餐、免費製作啤啤熊及特飲蠟燭工作坊、環島單車樂、免費借用單車、房內桌遊等，全包價$992，4人入住人均低至$248，認真好抵！

悠遊小島行住宿計劃套票：

價錢：$992/晚起（原價$1,840）



包括：

1晚太陽村莊住宿（溫馨家庭房）

挪亞方舟豐盛閣餐廳享用輕盈早餐（用餐時間 08:30-10:30）

免費參加啤啤熊之友製作室，製作啤啤熊乙隻（不包括啤啤熊服飾）

免費參加特飲蠟燭工作坊工房，製作特飲蠟燭工作坊乙個

環島單車樂 （3 小時單車租借服務）（只供成人使用）

免費借用房內桌上遊戲

挪亞方舟豐盛閣餐廳惠顧指定餐飲85折優惠（早餐除外）



馬灣太陽村莊住宿限時優惠 詳情：

預訂日期：即日起至2023年5月24日23:59

使用日期：2023年5月21日至2023年9月28日

預訂網址：請按此