將軍澳美食︳日式燒肉放題買1送1　任食A5和牛/海鮮/刺身$239位起

將軍澳日式燒肉放題優惠買一送一！將軍澳有間日式燒肉放題餐廳推出優惠，凡於指定時段入座即可享有低至半價優惠，歎到超過120款食品，包括A5日本和牛、M6和牛、刺身、海鮮等，以及任飲生啤及清酒等，每位最平$239/位起！



將軍澳日式燒肉放題買1送1

將軍澳日式燒肉放題餐廳「燒肉帝」主打來自日本的頂級和牛，供應超過120款放題食品，包括超過15款日本和牛、美國牛及澳洲牛、日式刺身、新鮮大海蝦、帆立貝、各款日式漬物、雞泡魚乾等，更有啤酒及清酒任飲，最近餐廳重新開幕，更推出3大燒肉放題優惠，各位食肉獸記得留意。

燒肉放題優惠【1】買一送一

星期一至四下午4時前入座，惠顧100分鐘燒肉放題套餐Set C（原價：$478/位）或Set D（原價：$648/位），可享有買一送一優惠，最平$239/位起。

燒肉放題優惠【2】全日低至7折優惠

星期一至星期日全日惠顧120分鐘燒肉放題套餐Set C（原價：$478起/位）、Set D（原價：$648起/位）及Set E（原價：$858起/位），4人同行有7折、3人同行低至75折、2人則有8折優惠，人均折後$335起！

燒肉放題優惠【3】送矜貴鮮嫩野原燒

4月至5月限定，惠顧送矜貴鮮嫩野原燒，詳情請向餐廳查詢。

（圖片來源：燒肉帝）

燒肉帝

地址：將軍澳康城路1號The LOHAS 3樓334號舖

電話：2777 7927（WhatsApp：9775 9971）

營業時間：星期一至日12:00-22:30

