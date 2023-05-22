長洲太平清醮2023︳3座大包山變掛畫愈來愈縮水　承辦商2原因拒做

長洲太平清醮2023在即，一連五天太平清醮日期由5月23開始至5月27日完結；5月27日零時更有搶包山決賽。向來會場重點有三座巨型大包山，今年卻只會以掛畫代替，旅客如果想欣賞3座巨型大包山，今年未能如願以償。



長洲太平清醮值理會昨天（21日）在社交平台發文並解釋：「有關承做包山竹架的承建商於三月左右交付的報價單，由於物價上升及多年未有使用，需要重新製作，故提升造價。後於三月底再回覆，因為人手及體力問題估計未能完成有關製作，請本會（長洲太平清醮值理會）自行處理。由於時間倉促，是故本會只得作出現今處理的方法，有關本年度的方案，本會稍後會作出檢討，祈望明年會更好！順祝各位合家平安，身體健康！」

(長洲太平清醮值理會官方FB)

該會同時轉載有關承辦商通知原文如下：「首先講聲唔好意思先，由於手足們沒有假期幫手及有傷患致人手短缺，而旦亦找不到製作場地，所以包山項目實在是幫不了忙，為免完成唔到而出現問題，經商議後決定不接了，請兩會見諒，萬分抱歉。」

(長洲太平清醮值理會官方FB)

現時場地相片顯示本來放置3座大包山的位置，竹棚只掛上畫有包山的巨畫。

(長洲太平清醮值理會官方FB)

記者翻查資料，三座大包山近年變得愈來愈矮，即大家俗語所說「縮水」。由2019年以往有50呎，改為2020年得15呎，再到2021年得4.6米，到2023年更改以掛畫來代替。



按圖睇過往幾年大包山的改變：