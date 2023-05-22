WM酒店Staycation優惠人均$606起！免費升級客房、連雙人早餐晚餐
撰文：西米Lu
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西貢WM酒店推出Staycation住宿優惠，由即日起於指定網站預訂，雙人入住高級客房連雙人自助早餐，人均每晚$606起，可以趁放假去西貢享受一下慢活節奏，順便歎西貢美食！
西貢WM酒店 雙人住宿連早餐人均$606起
位於西貢海旁的WM酒店開業至今近兩年，每逢假日都吸引不少人入住。最近，酒店與旅遊平台Klook推出閃Staycation住宿優惠，兩日一夜高級客房住宿連雙人早餐，每晚$1,211起（原價：$2,035），人均$606起；加$110更可以升級至豪華露台客房，人均每晚亦只是$660.5。
WM酒店Staycation優惠【1】
限時開賣日期：即日起至2023年5月26日
適用日期：2023年6月22日前
預訂：請按此
另外，每晚$1,913起可以免費升級至豪華露台客房，連Cafe@WM雙人四道菜晚餐及自助早餐，人均$956.5起；另加$170更可以升級至尊貴私人花園客房，每晚$2,083起。
WM酒店Staycation優惠【2】
限時開賣日期：即日起至2023年5月22日
適用日期：2023年6月22日前
預訂：請按此
WM酒店位於西貢惠民路海旁，供應超過200間客房，其中大部分房間設有海景露台，坐擁超開揚景觀。酒店「海寓」頂層更設有露天無邊際泳池，可以180度欣賞無敵海景；而酒台內的全白小教堂更是出名的「打卡位」，每逢假日都吸引不少人特意前往參觀拍照。
WM酒店
地址：西貢惠民路28號
電話：2196 6888