旺角好去處｜全港首間日本Bandai扭蛋專門店　逾200部扭蛋機任玩

BANDAI日本扭蛋專門店首次登陸香港！全港首間日本BANDAI扭蛋專門店將於5月24日開幕，屆時新店會有超過200部扭蛋機，有齊最新最潮的人氣動漫角色、可愛卡通精品等，各位扭蛋迷記得不要錯過。



BANDAI扭蛋專門店駐旺角

去日本旅行路過見到扭蛋機都會忍不住「課金」？日本扭蛋專門店BANDAI Gashapon宣布即將登陸香港，更會在人流極旺的旺角商場開設全港首間BANDAI扭蛋專門店，新店定於5月24日開幕。

（圖片來源：Bandai Gashapon Global@Facebook）

逾200部扭蛋機任玩

BANDAI香港扭蛋專門店將會設有超過200部扭蛋機，可以一次過找到最新人氣動漫角色、卡通人物的扭蛋，如《SPY×FAMILY間諜家家酒》、《鬼滅之刃》、《進擊的巨人》、《蠟筆小新》、《精靈寶可夢》等，不少得還有各式各樣的新奇搞笑扭蛋公仔！

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BANDAI Gashapon香港店更會營業至晚上11時，各位扭蛋迷又多個朝聖好去處。

BANDAI曾於海外多個地方設期間限定店，吸引不少扭蛋迷前往！（示意圖，圖片來源：BANDAI）

Gashapon Bandai Official Shop “T.O.P This is Our Place”

地址：旺角彌敦道700號T.O.P商場4樓413號舖

營業時間：上午11時至晚上11時

