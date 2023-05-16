觀塘美食︳觀塘工廈新Cafe歐風古董咖啡店　必食玄米抹茶麻糬撻

觀塘工廈揾食，工廈地方不少餐廳林立，打工仔出名節奏繁忙急速，上工廈覓食是快捷之選。近來有人在觀塘工廈開僻一個復古的歐洲「小國」，展示各式來自世界各地的古董藏品，並供應精緻手工甜點，例如玄米抹茶麻糬撻、千層蛋糕，讓人慢下來，暫別繁囂。



店家名為「ManTopia」，名字中的「Man」取自兩位店主Maggie及Natalie的首兩個英文字母，至於「Topia」則來自Utopia（烏托邦），整個意思是希望來到這兒的人有猶如踏入烏托邦般，沉醉在由兩位店主設置的復古空間中樂活忘憂。

（圖片經IＧ＠daydaycheckin授權）

觀塘Cafe藏珍品古董

店主喜愛收藏舊物，ManTopia的每個角落都看到她們從歐洲各地搜集得來的古董及古雅道具，由餐桌、家具到生活小玩意都有，部分供出售，部份須溫柔對待，屬店主私人珍藏只供觀賞。遊走其中，猶如置身博物館般令人陶醉。此外，店內還備有由花藝師主理的乾花布置區，供大家有更多元素拍照。同樣地，展品較為脆弱，打卡影相要小心一點。

推介玄米抹茶麻糬撻 伯爵茶千層蛋糕

至於食品，ManTopia主打一系列手工蛋糕及咖啡。甜品當中，以茶類甜點最為出色，如玄米抹茶麻糬撻，玄米及抹茶味超濃，頂層有一片軟身生朱古力，撻內又有麻糬，層次豐富。另外，伯爵茶千層蛋糕亦非常推薦，蛋皮造得又薄又平均，中間的伯爵茶忌廉質感幼滑，茶香十足。

飲品方面，ManTopia主打一系列稀少產區出的咖啡豆，如中/深烘焙的盧旺達水洗，甜度較高，茶品則有200年老品牌Ronnefeldt出品的Earl Grey、Classic Green及Breakfast Tea等，配蛋糕一流！

ManTopia

地址：觀塘鴻圖道60號鴻福工廠大廈10樓B2

查詢︰https://www.instagram.com/mantopia_hk/

