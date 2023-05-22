KeeTa外賣︳記者實測旺角訂餐快準無瀉！「準時保」遲到有錢補

今日（22日）內地龍頭美團旗下的外賣平台KeeTa殺入香港，並於旺角及大角咀率先試行。當記者聽到以後叫外賣有得用KeeTa，即趁午飯時下單實測體驗，看看是否如坊間所指般方便又抵用，與其他外賣平台有何分別。



KeeTa app首日未算順 狂刷新load唔到無圖

記者實測，今早分別用Android機及Apple機下載「KeeTa」APP，兩者下載過程流暢，不過一開APP，Android機不斷有彈APP情況，而Apple機則在賬號註冊方面有問題，輸入電郵後load很久，部分食物圖片也無法顯示，這些問題在下午2時打後，出現改善。

使用APP的過程大致流暢，先是輸入送餐地址及信用卡資料，然後揀餐廳落單，付款後等外賣小哥上門送餐。

此外，完成註冊後，基本默認同意個人資料被用於傳送優惠和折扣資訊，如不想收到推送的用戶，記得手動勾選「不同意」。

(圖片截自KeeTa APP)

付款前切記用「額滿」優惠券 免運費券抵好多

KaaTa新上馬即推出「10億激賞」，包括餐飲優惠及免運費等，而每位註冊新用戶獲贈的300元優惠券，折扣獎賞包括超值專區優惠券、「額滿」優惠券、免運費券等！不過，「額滿」優惠券及免運費的欄位是在付款前按，非常細欄，好易被忽略！記者就在訂餐前忘了按優惠券，結果多付了$50，非常唔抵！

每個新用戶都有一系列「額滿」優惠券及免運費券。(圖片截自KeeTa APP)

首創「準時保」政策 按超時時間量化補償

與其他外賣不同，KeeTa的另一亮點是首創「準時保」政策，量化了超時送餐的補償機制。下單後，App會顯示預計的送達時間，如超時15分鐘回贈$10、20分鐘回贈$20、30分鐘回贈$50、60分鐘回贈$100等。記者於14:20下單，APP顯示預計14:19-14:29送達，然後外賣於14:23到達，非常準時！

KeeTa主要送餐方式是「步兵」，外送員均沒有穿制服。當餐點快到門口，外送員致電通知記者，整體態度不錯。KeeTa的外賣未有官方紙袋，只是靠餐廳自家的膠袋紮實，包及送的過程穩固，餐點食物沒有散開或倒瀉的情況。

還可以透過APP挑選送餐方式！如沒指定，一律是放在門口。（截圖自KeeTa APP）

訂單無異常也可諮詢人工客服

使用KeeTa下單時，記者還發現賬戶備有「客戶服務中心」的功能。無論訂單是否出現異常，有問題均可主動諮詢人工客服，由賬戶、付款、訂單到乃至餐巾與餐具的問題解答。如官方解答未能解惑，則可以主動諮詢客服，更有「服務進度」功能，可以時刻查詢與客服的會話，及翻查歷史消息，方便實用。