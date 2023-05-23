銅鑼灣Cafe︳新店探店玩非洲風　必試炸鵪鶉蛋/青檸凍蜆/泰奶布丁

銅鑼灣咖啡店有新貴！新店裝潢大玩非洲部落風，不但有大量動物公仔及叢林布置，牆身掛有不少搞鬼港式金句，貼地之餘又玩味十足。記者試試他們的特色泰、西Fusion料理，如招牌青檸凍蜆、炸鵪鶉蛋、蟹肉意粉、泰奶布丁…等，口味別樹一格，食到記者舔舔脷！



有錢到無朋友 裝修搞笑

初登銅鑼灣「The Old Book Store: So Rich So Lonely」，環境好玩，食物也絕不馬虎。一望店名，相信都喚起不少人的美夢——「有錢到無朋友」，十分搞笑！店子作為旺角「No Money So Lonely」的姊妹店，一貫品牌的玩味頑皮風格，牆身貼滿港人日常FF的金句，如「你真好命」、「壞事發生」、「We are busy burning cash」等，共鳴感出晒嚟！

（圖片︰記者提供）

非洲森林歡迎「有錢佬」

對比旺角店的潮童風，銅鑼灣店則有著濃濃的非洲森林元素，設計理念源自「有錢佬」大花筒的旅遊僻好，店內可見大量長頸能、斑馬、老虎、鴕鳥、犀牛…等非洲動物的公仔及牆畫，又有舒適好坐的復古卡位，華麗花地磚等，土豪味滿滿！看來去非洲得要一大筆錢明白了！

秘製鵪鶉蛋、青檸凍蜆舔舔脷

至於食物， So Rich So Lonely主打特色的泰西Fusion菜，菜品選擇多多，涵蓋小食、沙律、主食、Pizza、粉麵、甜品及各式啡茶。當中，記者至愛是秘製鵪鶉蛋（$68）及青檸凍的蜆（$108），前者的鵪鶉蛋經過酥炸，後者大蜆多肉無沙，兩款小食都加入了類近泰式生蝦醬味的醬汁，入口酸甜惹味，非常開胃。

主菜方面，個人推薦明太子蟹肉野菌意大利麵（$138），上面有大量明太子及蟹肉，非常足料！食時加少少青檸汁，解膩又清新。

明太子蟹肉野菌意大利麵 $138（圖片︰記者提供）

泰奶焦糖布丁再滑啲更完美

甜品方面，記者今次試了泰奶焦糖布丁（$68）及巴斯克芝士蛋糕（$58）。泰奶焦糖布丁好濃泰奶味，焦糖醬令布丁層次更豐富，不過略嫌布甸口感有少少粗糙，如果做得再滑點就perfact！巴斯克芝士蛋糕則比到驚喜記者，外層有層脆脆地的烤皮，內裡則是香濃半流心的芝士，難得食完也不覺膩，值得推薦！

至於飲品，必試斑蘭椰奶咖啡（$52），斑蘭椰奶味道濃重，卻無蓋咖啡香，兩者做到不錯的平衡，口感好順滑！另外，記者也試了自家製山楂蘋果茶（$42），喝上口微甜，解蛋糕膩一流。

（圖片︰記者提供）

The Old Book Store: So Rich So Lonely

地址：銅鑼灣謝斐道535號Tower 535地下1號舖

查詢︰26332369

