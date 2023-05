銅鑼灣Cafe︳新店探店玩非洲風　必試炸鵪鶉蛋/青檸凍蜆/泰奶布丁

銅鑼灣咖啡店有新貴!新店裝潢大玩非洲部落風,不但有大量動物公仔及叢林布置,牆身掛有不少搞鬼港式金句,貼地之餘又玩味十足。記者試試他們的特色泰、西Fusion料理,如招牌青檸凍蜆、炸鵪鶉蛋、蟹肉意粉、泰奶布丁…等,口味別樹一格,食到記者舔舔脷!



有錢到無朋友 裝修搞笑

初登銅鑼灣「The Old Book Store: So Rich So Lonely」,環境好玩,食物也絕不馬虎。一望店名,相信都喚起不少人的美夢——「有錢到無朋友」,十分搞笑!店子作為旺角「No Money So Lonely」的姊妹店,一貫品牌的玩味頑皮風格,牆身貼滿港人日常FF的金句,如「你真好命」、「壞事發生」、「We are busy burning cash」等,共鳴感出晒嚟!

(圖片︰記者提供)

非洲森林歡迎「有錢佬」

對比旺角店的潮童風,銅鑼灣店則有著濃濃的非洲森林元素,設計理念源自「有錢佬」大花筒的旅遊僻好,店內可見大量長頸能、斑馬、老虎、鴕鳥、犀牛…等非洲動物的公仔及牆畫,又有舒適好坐的復古卡位,華麗花地磚等,土豪味滿滿!看來去非洲得要一大筆錢明白了!

秘製鵪鶉蛋、青檸凍蜆舔舔脷

至於食物, So Rich So Lonely主打特色的泰西Fusion菜,菜品選擇多多,涵蓋小食、沙律、主食、Pizza、粉麵、甜品及各式啡茶。當中,記者至愛是秘製鵪鶉蛋($68)及青檸凍的蜆($108),前者的鵪鶉蛋經過酥炸,後者大蜆多肉無沙,兩款小食都加入了類近泰式生蝦醬味的醬汁,入口酸甜惹味,非常開胃。

主菜方面,個人推薦明太子蟹肉野菌意大利麵($138),上面有大量明太子及蟹肉,非常足料!食時加少少青檸汁,解膩又清新。

明太子蟹肉野菌意大利麵 $138(圖片︰記者提供)

泰奶焦糖布丁再滑啲更完美

甜品方面,記者今次試了泰奶焦糖布丁($68)及巴斯克芝士蛋糕($58)。泰奶焦糖布丁好濃泰奶味,焦糖醬令布丁層次更豐富,不過略嫌布甸口感有少少粗糙,如果做得再滑點就perfact!巴斯克芝士蛋糕則比到驚喜記者,外層有層脆脆地的烤皮,內裡則是香濃半流心的芝士,難得食完也不覺膩,值得推薦!

至於飲品,必試斑蘭椰奶咖啡($52),斑蘭椰奶味道濃重,卻無蓋咖啡香,兩者做到不錯的平衡,口感好順滑!另外,記者也試了自家製山楂蘋果茶($42),喝上口微甜,解蛋糕膩一流。

(圖片︰記者提供)

The Old Book Store: So Rich So Lonely

地址:銅鑼灣謝斐道535號Tower 535地下1號舖

查詢︰26332369