NITORI日本家品店9.22開幕環境即睇　11款適合港人產品附3大優惠

MegaBox有日本大型家品店進駐，有日本「國民家品店」之稱的NITORI，將在MegaBox9月22日正式開業，成香港首間旗艦店。9月22日（星期五）開幕日起到10月9日（星期一）有開業優惠，即睇NITORI有咩買？11款適合港人蝸居的產品，最平$14.9起。



NITORI日本池袋店（尹嘉蔚攝）

NITORI香港旗艦店9月22日正式開幕，由9月22日（星期五）開幕日起到10月9日（星期一）有開業優惠，包括：

1. 全場購物每滿HK$200即減HK$20

2. 任何消費贈送黑猫扇子一把 （送完即止）

3. 購物滿HK$100更會送上限量版訂製款時尚購物袋（送完即止）

另外，即場免費申請NITORI積分卡，成為會員後每次消費能賺積分，每100分當HK$1使用。NITORI嚴選11大最適合港人的產品，包括有多個收納空間的單人收納床、運用樓頂空間的吊掛收納架、以及容易收藏的超輕量餐具等價格合理，看看以下有沒沒大家的心水？

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全球擁有超過900家分店的NITORI，將進駐MegaBox，面積佔地約2萬平方呎，相信會是選購家居用品、傢俬的必逛熱點！全場貨品總類超過5,500件，提供多個系列性價比極高的優質家品，包括梳化、餐桌椅、衣櫃、窗簾、寢具、餐具等等，還有專為兒童設計的家品，貨品種類應有盡有，讓東九龍一帶的住戶及鄰近上班一族，更方便購入生活所需。

按圖有NITORI MegaBox 店實拍︰

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NITORI 相類似競爭對手有IKEA，兩者被消費者拿來比較。IKEA家具優點價格親民，DIY組裝方便；如果喜歡日系風格可留意NITORI，家具和小物不會很貴，設計較精緻。

（圖片來源︰NITORI）

NITORI皇牌產品包括自家開發的N COOL「接觸涼感」布料的系列寢具，能吸水速乾、抗菌防臭，適合香港溫暖而潮濕的氣候。而N WARM系列產品，是冬天的必備品，採用吸濕發熱的素材，吸收身體散發的水氣轉換成熱能，保暖同時達到乾爽舒適效果。其他大型傢俬、日常家品也可在NITORI中找到。

（圖片來源︰NITORI）

目前NITORI在全球已擁有超過900家分店，遍佈亞洲各地，至今已是全球家居連鎖品牌巨頭之一。

NITORI香港 詳情

店鋪地址：九龍灣宏照道38號 MegaBox L6

