澳門全球最大安達仕酒店開幕！逾700 間精緻房　盡展澳門文藝魅力

澳門又有新酒店落成！澳門銀河與凱悅酒店集團聯手呈獻全新澳門安達仕酒店於早前開幕，酒店提供逾 700 間風格獨特的客房及套房，設計靈感源自充滿澳門風格的本地藝術、文化意涵和當代建築，令大家可充分體驗地道澳門風情！即睇有什麼新亮點！



澳門安達仕酒店由兩座大樓組成，位於路氹舊城區，位置優越，坐擁鄰近城區及綜合度假城的瑰麗風光。（圖片來自澳門銀河官方）

澳門安達仕酒店｜全球最大安達仕酒店 盡展澳門文藝魅力

澳門安達仕酒店是全球最大規模的安達仕酒店，提供超過700間風格獨特的客房和套房。每間客房及套房的設計均採用森林綠和暗橙色調，正好呼應了鄰近城區一片濃密綠蔭的風光地貌。房間面積介乎 35 至 68 平方米不等，無論是標準客房或安達仕套房，全都採用富於流動感的空間佈局，打破睡房、浴室及客廳的傳統間隔，新穎流暢的空間賦予嶄新的住宿體驗。每間客房均備有以酒店周邊環境為靈感而設的室內裝潢、藝術品、用品擺設，以及精心挑選的本地特色小食，引領大家以全新視覺進一步探索澳門。

（圖片來自澳門銀河官方）

澳門安達仕酒店｜19 米的室內恆溫泳池

設施方面，澳門安達仕酒店最大亮點莫過隨時可享用長 19 米的室內恆溫泳池，或配有最先進設備的 24 小時健身中心，更可無限暢享全球領先的空中水上綠洲 —— 天浪淘園。首屈一指的設施，加上糅合多元文化的環境氛圍下，盡情感受澳門與眾不同的風土人情。

19 米的室內恆溫泳池。（圖片來自澳門銀河官方）

澳門安達仕酒店｜繽紛餐飲

澳門安達仕酒店提供精彩繽紛的餐飲選擇，多間餐廳呈獻澳門正宗風味及環球美食，讓大家以舌尖遊走一趟不一樣的饕餮之旅。其中佔地最廣的安達仕廚薈提供全日餐飲，開放式廚房為美食體驗增添觀賞性，讓客人靜坐一隅品嘗廚師即席烹調的葡式、土生及地區特色名菜，彷彿置身於澳門昔日店鋪中，享受別樹一格的用餐體驗。

（圖片來自澳門銀河官方）

澳門安達仕酒店

查詢：https://www.galaxymacau.com/