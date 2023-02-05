【太子美食】鐵板牛扒深受不少港人喜愛，除了老牌店金鳳外，太子亦坐落一間人氣舊式扒房，由70年代起開業，最平$65起就可以歎到鐵板套餐，不少網民都大讚性價比高，其中包括必試的神戶牛柳、牛尾湯等！

太子舊式扒房$65起歎鐵板套餐！性價比高 必試神戶牛柳、牛尾湯

講到吃舊式鐵板牛扒，相信不少人會想起花園餐廳、金鳳等老牌店，不過太子同樣有一間逾40年歷史的舊式扒房餐廳「大興餐廳」，主打各款舊式鐵板牛扒、西餐等， 由於性價比高，多年來都受到不少街坊歡迎，不時更要排長龍，人氣十足！

（圖片來源：小紅書）

「大興餐廳」早於70年代左右開業，又名「第尾牛扒」，早年有傳其實餐廳招牌寫的是「茅屋牛扒」，只是因為字體形態而被誤會，才一直沿用至今，然而是否屬實則無從稽考。雖然餐廳名為「第尾牛扒」，但有不少光顧過的食客直言食品質素絕對並非「第尾」。

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餐廳以扒類為主打菜式，其中以鐵板西冷牛扒、神戶牛柳餐等最為受歡迎，前者份量甚大，牛扒厚度超過1厘米，雖然肉味未算突出，但勝在肉質鮮嫩；至於後者口感腍身，並有豐富肉汁，惟牛味相對稍有欠奉，但有食客認為，由於價格親民，算是非常抵食。

鐵板套餐設有午市及晚市時段，可以自選配蒜蓉汁或黑椒汁，而且跟配餐包、餐湯及餐飲，午市最平$65起就可以歎到飽肚扒餐，晚市套餐最平則為$92起，加上份量及味道都算有水準，獲不少網民盛讚性價比甚高！而除了主食牛扒外，不少食客更推介要飲牛尾湯，指目前坊間已經甚少餐廳推出，想歎牛味濃郁的湯品不妨一試！

大興餐廳（第尾牛扒） 詳情

地址：太子西洋菜南街218-220號1樓

營業時間： 11:30 - 23:00

電話：2380 3938

