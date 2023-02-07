扒王之王結業！扒王之王是不少80、90後集體回憶，以平價高質牛扒見稱，被譽為是一代「平民扒房」，高峰時期曾於全港擁有超過35間分店，然而隨著時代變遷，扒房人氣持續走下坡，其最後一間沙田分店亦悄悄結業，正式告別港人。

扒王之王最後一間分店結業！港人集體回憶：以前喺中產先食得起

連鎖餐廳扒王之王早於1999年開業，由商人李德麟所創辦，主打以平民價錢提供高質鐵板牛扒，當年正值香港經濟低迷時期，扒王之王憑藉「大件夾抵食」，因而大受食客歡迎，隨即就成為人氣「据扒」之選。

👉👉👉好食玩飛Instagram官方帳號開咗喇！請Follow我哋：https://bit.ly/38tlS4l

生意好分店自然愈開就愈多，全盛時期於全港各區擁有達36間分店，縱使經歷香港金融海嘯、SARS沙士前後等，生意仍然蒸蒸日上，可謂是飲食界傳奇。

(資料圖片)

縱使扒王之王有過風光之時，但自2010年後，餐廳就逐漸走下坡。不少食客認為餐廳的食物質素大不如前，而且服務質素亦有所下降，都有不少人認為「愈做愈頹」，因而劣評不斷。及後扒王之王更曾因拖欠租金而聲名大損，分店陸續結業收場，由30多間減至剩下沙田娛樂城唯一分店，正式走向衰退。

不過，扒王之王最後一間位於沙田娛樂城的分店，於今年1月初悄悄結業，一代「平民扒房」從此劃上時代句號，成為港人集體回憶。

（圖片來源：FB@沙田扒王之王）

結業消息一出，已經引來大批網民關注。然而，大部分網民均認為扒王之王擴張後，「愈來愈難食」，對於結業不感驚訝；但亦有網民憶述「以前見佢啲侍應好有型，每次捧6個鐵扒出黎」、「當時真係得，又平，扒又得，分店一多，水準保持唔到，就無再幫襯了」；亦有網民指當年是中產級數才可以吃得起，惟時而勢易，最終仍是被淘汰。

雖然「扒王之王」結業，但旗下位於旺角彌敦道的「扒王一哥」，於2020年9月開業後，目前仍然繼續經營。