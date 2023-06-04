戲院優惠︳嘉禾院線睇戲HK$40起　IMAX周三全線$80/咖啡最平$16杯

6月5日起嘉禾院線優惠多多，繼續全天候HK$40睇戲，指定日期買精品咖啡最平$16/杯。



夏天熱到暈，走入商場、戲院歎冷氣，睇戲也不錯！6月5日起，嘉禾院線睇戲$40起，4大優惠益市民。

（圖片來源：嘉禾院線）

【優惠1】嘉禾星期三全天候HK$40票價，奧海城the sky平日2D成人票價HK$80，嘉禾黃埔星期一至日2D成人票價HK$65。嘉禾院線會員更享全線戲院購票9折優惠。

【優惠2】嘉禾院線GH Moviegoer Plus會員於活動期間，用優惠積分換電影禮券及爆谷套餐，每位會員每款最多可換2張電影禮券。

- 350分 換細爆谷餐一份(原價550分)

- 450分 換嘉禾餐一份(原價650)

- 600分 換嘉禾院線電影禮券(原價800分)

【優惠3】指定日期到the sky購買更可享買一送一（原價HK$40），嘉禾院線會員享有小食部高達8折，低至$32買到兩杯精品咖啡。指定日期睇圖表▼▼

【優惠4】嘉禾院線旗下之指定戲院，買任何2D成人戲票2張，獲贈「嘉禾院線電影贈券」1張，每間戲院限量名額200個，先到先得，送完即止。

（圖片來源：嘉禾院線）

*以上優惠不適用於活動期間之星期三（6月7日除外），而贈券則適用於星期一至五（公眾假期除外），並全線戲院通用。