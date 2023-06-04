香港迪士尼門票︳暑假指定日子加價約2成　噴水音樂劇匯演回歸

香港迪士尼樂園於暑假指定日子加價約18%！根據園方網站，7月中旬至8月下旬期間有大量日子已被劃為樂園「特定高峰日子」。於該段時間入場需要繳付較平日高約18%的費用。不過，在暑假尾聲，有數日只被劃為「特定日子」，所需費用較少。而具噴水效果的舞台劇也即將載譽歸來，即睇相關日期！



迪士尼門票暑假指定日子加價約18%

根據香港迪士尼樂園官方網站的《樂園門票》分頁所示，園方經已將7月15日至8月28日劃為香港迪士尼門票「特定高峰日子」，幾乎涵蓋整個暑假。

「特定高峰日子」意味著大家於下列相關日子進園，將有較大機會遇上龐大人潮▼▼

大家於「特定高峰日子」進園，除了比平日多花輪候時間才能登上遊樂設施外，可能需要花更多預算方能入場。非全年證持有人於「特定高峰日子」入場，需持有「特定高峰日子門票」。

（截圖來源：香港迪士尼樂園度假區）

「特定高峰日子標準門票」售$759，比平日入場時使用的「普通日子標準門票」售$639，貴大約18%，預算有限或不想在龐大人潮中擠插的朋友，不妨選擇於其他日子到訪樂園。

在暑假末，僅3天園方劃作「特定日子」，分別是8月29、30與31日，以上日子大家可使用售$699的「特定日子門票」入場，所需費用相對較低。

噴水音樂劇再上演 樂韻中解暑氣

除此之外，樂園於暑假期間有限定噴水音樂劇！往年夏季曾公演的噴水版《迪士尼尋夢奇緣》，將在6月23日起再次演出。加入了噴水效果的音樂劇匯演，或者在炎夏中可一解暑氣。