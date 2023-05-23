東京迪士尼2023︳夏季2日套票$580起 附發售地點/時間玩盡兩園區
撰文：何以諾
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東京迪士尼度假區將推出夏季套票，大人小朋友能夠於暑假期間以優惠價入園，慶祝東京迪士尼踏入40周年。5月29日起，度假區將發售「夏季兩日護照」只需$580起，可以連續2日內隨意入東京迪士尼海洋、東京迪士尼樂園2大園區。即睇套票發售地點、適用時間。
東京迪士尼夏季套票5.29發售
正慶祝開業40週年的東京迪士尼度假區，將於5月29日下午2時（日本時間）起發售夏季套票——「夏季兩日護照」，夏季套票於7月21日至8月24日適用。期間，大家能連續2日內按喜好進入東京迪士尼海洋、東京迪士尼樂園2大園區。
售價方面，「夏季兩日護照」分為成人、中童（12 至17歲人士適用）以及小童（4 至11歲人士適用）3種。收費方面，成人為17,300 日圓（約港幣$975）；中童為14,400 日圓（約港幣$881）；小童則為10,300 日圓（約港幣$580）。
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使用「夏季兩日護照」入園前，要先預約到訪日期，否則便可能無法入園遊覽。此外，套票可於東京迪士尼度假區官方網站購買，售完即止。有興趣的朋友，不妨多加留意。
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