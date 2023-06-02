名牌手袋︳3大手袋優惠低至半價　Chanel唔使4千Longchamp$347起

手袋清貨優惠！最近有不少手袋品牌推出減價優惠，本文集合3大品牌的手袋或銀包減價優惠，低至半價發售，當中包括Longchamp進行季末清貨，$347起就可入手！另外亦有人氣名牌Chanel，最平$4,000內有找，記得趁減價時選購。



3大手袋優惠低至半價！

1.Longchamp

來自法國的Longchamp官網最近推出季末減價，超過90款手袋減價至半價起，當包括近期熱門的人氣網袋、長青款摺疊尼龍袋等亦同樣有優惠，另外亦有多款百搭手提包，官網售價低至$560起。

▼Longchamp官網款式▼

此外，Longchamp與網上平台ZALORA亦有合作推出大減價，而且款式更多，接近150款手袋、背囊、銀包等設優惠，最平$346就買到，大家記得把握機會。

▼ZALORA Longchamp款式▼

Longchamp 減價詳情

推廣地點： Longchamp官網、ZALORA

推廣日期：即日起

Longchamp官網：按此ZALORA官網：按此

2.Charles & Keith

Charles & Keith（小CK）官網現正進行優惠半價起，多款精選熱賣手袋減價，例如多款人氣單肩包、側揹袋、手提袋、鍊條卡夾包、迷你包、斜背包等，最平$169起就可以入手。優惠更涵蓋多款易襯鞋款，例如高跟涼鞋、厚底鞋、平底鞋等，不妨趁優惠選購。

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Charles & Keith 減價詳情

推廣地點： Charles & Keith

推廣日期：即日起

官網：請按此

3.Chanel

時尚奢侈品牌Chanel最近難得有減價！網購平台ZALORA最近舉辦感謝祭2023，推出手袋優惠，多款Chanel精選產品低至8折發售，涵蓋經典菱格紋單肩包、斜揹手袋、水桶包等，同場更涵蓋銀包、卡套及腰帶配件等，最平$3,896就可以入手，不過大部分為二手款式，輸入優惠碼「LUXBFS20」可享8折優惠。

▼ZALORA Chanel款式▼

Chanel 減價詳情

推廣地點：ZALORA官網

推廣日期：即日起

官網：按此