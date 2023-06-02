Pizza優惠︳正宗意式薄餅半價3日限定　咖啡買1送1賀意大利國慶

著數優惠即睇！適逢今日為意大利國慶日（2/6），本地2大意大利過江龍餐廳推出限定優惠，當中包括正宗意式薄餅半價及咖啡買1送1。



正宗意式薄餅半價 咖啡買1送1

每年6月2日是意大利國慶日，意大利全國都會舉辦各式各樣的不同慶祝活動。為共浴意大利的歡騰氣氛，本地2大意大利過江龍餐廳「Giovanni Pina」及「Caffe Milani」推出限時優惠，當中包括意式薄餅半價，以及咖啡買1送1等，可較平時更優惠的價格，「味」遊意大利。

意大利國慶2大優惠

【1】正宗意大利薄餅半價優惠

Giovanni Pina由即日起至6月4日，於北角匯、如心廣場及中環華懋廣場三間GP分店，推出黑松露手工薄餅及雞肉煙腩肉手工薄餅半價優惠！薄餅由意大利獲獎名廚 Saverio Massari 主理，他曾贏得「2017 歐洲 Pizza 錦標賽」總冠軍及擔任米芝連星級廚師Cristiano Tomei的烘焙顧問，手藝非常正宗。此外，GP薄餅均以意大利直送的麵粉每日手工焗製，啖啖麥香，薄餅控不可錯過。

（圖片來源：Giovanni Pina官方）

店內手工藝餅皆由意大利獲獎名廚 Saverio Massari主理。（圖片來源：Giovanni Pina官方）

Giovanni Pina 意大利薄餅半價優惠

推廣日期：6月2日至6月4日

參與分店：北角匯 / 如心廣場（全日半價優惠），中環華懋廣場（1500後半價優惠）

各門店地址、訂座電話及營業時間：www.luxtek.com.hk/contact/

*優惠只限堂食



【2】米蘭直送咖啡 買一送一

Caffe Milani札根米蘭近百年，是老字號咖啡店，過江到香港也不忘將意大利國慶的歡樂傳遞給大家。今日（2/6）全線 Caffe Milani推出外賣咖啡買一送一優惠！還可混搭不同款咖啡，以價低者計免費，想歎正宗意大利咖啡的朋友不可錯過。

（圖片來源：Caffe Milani官方）

Caffe Milani 全線咖啡買一送一

推廣日期：6月2日

參與分店：全線

各門店地址、訂座電話及營業時間：www.luxtek.com.hk/contact/

*優惠只限外賣咖啡

