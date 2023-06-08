616火鍋店優惠｜一連5日限時66折90分鐘歎多款牛　附地址領取方式

616火鍋優惠！616牛肉火鍋專門店為慶祝開業7周年，宣布由6月12日起一連5日推出限定66折優惠，旗下16間分店，凡惠顧堂食打邊爐歎各種刁鑽牛肉部位、配料等都有折，各位「牛魔王」又是時候約朋友打邊爐。



616火鍋66折優惠 打邊爐歎刁鑽牛部位

616牛肉火鍋專門店宣布由6月12日起推出周年限定66折優惠。只要追蹤616旗下餐廳的社交平台， 堂食正價食品即可以享有66折優惠，用餐時間為90分鐘。

（圖片來源：616牛肉火鍋專門店）

今次優惠適用於旗下16間分店，包括副線品牌「616燒肉酒場」、「虎喰燒肉．酒場」，不過要留意優惠只適用於正價食品，並不包括套餐、已折扣產品、醬料費、飲品及服務費。

（圖片來源：616牛肉火鍋專門店）

另外，由6月1至6月16日，只要讚好616牛肉火鍋專門店社交平台、上載一張印有616標誌的相片及留言，即有機會獲取$616餐飲券，詳情可以留意官方Facebook帖文詳情。

616牛肉火鍋專門店主打供應刁鑽牛肉部位，可以一次過食盡來自不同產地，包括俄羅斯、澳洲等各種刁鑽牛部位，如牛頸脊、牛肩心等，再加上湯底款式眾多，照顧到不同口味人士的需要，是不少牛肉愛好者火鍋時的選擇，如果有興趣都不妨趁優惠一試。

616牛肉火鍋專門店週年優惠 詳情：

優惠日期：2023年6月12日至6月16日

*請於結帳時向收銀同事出示已追蹤餐廳Facebook或Instagram專頁之頁面方可享有此優惠

*此優惠只適用於堂食使用

*此優惠只適用於正價食品，並不包括套餐、已折扣產品、醬料費、飲品及服務費

*此優惠不可與其他正價食品折扣優惠同時使用

*享用此優惠之用餐時限為90分鐘

*此優惠活動期間，所有時段優惠（包括折扣及產品贈送）將暫停使用

*此優惠適用於616牛肉火鍋專門店全線分店、616燒肉酒場及虎喰燒肉・酒場使用



616牛肉火鍋專門店分店地址：

坑口店地址：將軍澳培成里10號明德邨明德商場1樓105-106號鋪

查詢及訂座電話： 5669 7874



將軍澳店地址：將軍澳唐德街3號九龍東智選假日酒店7樓702號舖

查詢及訂座電話： 6685 7670



大埔店地址： 大埔翠怡街3號翠怡花園B座地下18號舖

查詢及訂座電話： 3565 6878 / 6531 1169



馬鞍山店地址：馬鞍山鞍駿街1號馬鞍山中心地下A06舖

查詢及訂座電話： 6518 4507



大圍店地址： 大圍積富街33號積康樓地下C&D舖

查詢及訂座電話： 3709 2128 / 65311192



荃灣店地址： 新界荃灣三陂坊14-18號安安樓地下C舖

查詢及訂座電話: 9023 4199



元朗店地址：元朗西菁街9號富盛大廈地下95-100號舖

查詢及訂座電話： 6531 1158



土瓜灣店地址：九龍城道68號瑧尚UPLACE 1樓103號鋪

查詢及訂座電話： 9500 2152



旺角店地址：九龍旺角彌敦道594-596號旺角新城3樓（信和中心隔離）

查詢及訂座電話： 5502 4837



尖沙咀店地址： 尖沙咀赫德道4號利是大廈1樓

查詢及訂座電話： 9037 4146



太子店地址：太子白楊街21號地舖

查詢及訂座電話： 6515 6265



長沙灣店地址：深水埗青山道438號麗群閣地下1-4號舖

查詢及訂座電話： 6518 4496



新蒲崗店地址： 新蒲崗錦榮街6-24A號金僑大廈地下02-03號舖

查詢及訂座電話： 6512 4500



銅鑼灣店地址： 銅鑼灣謝斐道391-407號新時代中心地下C舖

查詢及訂座電話： 6158 2345



西環店地址：西環皇后大道西384-386號三多大廈地下A舖

查詢及訂座電話： 9034 9794



干諾道西店地址： 西環干諾道西188號香港商業中心地下15,16,18,20,22號舖

查詢及訂座電話： 6518 4319

