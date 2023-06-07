日式燒肉店一人燒肉$48起！歎牛肋肉、蔥花牛舌、牛丼限時$38

連鎖日式燒肉放題餐廳推出抵食午市燒肉套餐，最平$48就歎到一人燒肉，可選牛肋肉、壺漬牛外橫隔膜、蔥花牛舌、豚肉等，套餐亦包括前菜、味噌湯及白飯，逢星期一至日指定時段供應，想平歎燒肉不要錯過z1



午市一人燒肉$48起 $38歎限定牛丼

日式燒肉餐廳「和牛燒肉 一郎」推出午市燒肉套餐優惠，最平$48就可以歎到一人燒肉套餐，逢星期一至星期日午市時段適用，平日或者放假想約朋友同事歎燒肉都無問題！

（圖片來源：和牛燒肉 一郎@FB）

餐廳供應的午市燒肉套餐有多款選擇，包括豚肋肉、雞腿肉、壺漬牛外橫隔膜及蔥花牛舌、特選牛肋肉等，配前菜、味噌湯及白飯，最平$48有交易，另加$20起可以享用沙律吧及飲品無限暢飲。

另有日本黑毛和牛燒肉套餐$178起，以及定食套餐包括南蠻炸雞、咖哩牛肉鍋燒烏冬等，價錢由$68起。

午市燒肉套餐優惠 詳情

優惠日期：2023年6月7日起至另行通知

適用時段：星期一至日12:00-16:00

*另收加一服務費

此外，餐廳全線分店推出期間限定牛丼祭，$38就可以食到原價$78的丼飯配味噌湯，可選和牛三色丼配溫泉蛋、芝士和牛漢堡丼配配溫泉蛋及一郎特製牛丼，平日午市限定供應，堂食或外賣都得！

（圖片來源：和牛燒肉 一郎@FB）

期間限定牛丼祭 詳情

優惠日期：即日起至另行通知

適用時段：星期一至五12:00-16:00（星期六、日及公眾假期除外）

*堂食另收加一服務費



和牛燒肉 一郎

佐敦店地址：佐敦佐敦道31-37號百誠大廈3樓

訂座：2736 8218



將軍澳店地址：將軍澳新都城中心2期1樓1040-41號舖

訂座：2387 5388



銅鑼灣店地址：銅鑼灣波斯富街24-30號寶漢大廈2樓

訂座：2267 9688



荃灣店地址：荃灣廣場6樓621-630號A舖

訂座：2816 1157

