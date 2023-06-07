維他Vita︳旺角快閃2日免費派檸檬茶+贏公仔　附派發日子時間地點

維他Vita免費派茶，夏日熱辣辣，來一杯冰凍的檸檬茶，既消暑又解渴！維他Vita將推出「澀得起 問過我」快閃街頭活動，限時2日於旺角免費派送檸檬茶。想飲的朋友，記得留意派發時間及地點。



維他 VLT 全新推廣「澀得起 問過我」，將以全新至澀吉祥物「澀果」，以不同造型快閃街頭，展示各種「澀得起」情景或態度，引起大家共鳴！

旺角6月10、11日 免費派檸檬茶

【優惠1】限時2日免費派檸檬茶 率先換領澀果公仔

維他 VLT 將會於今個周末，一連2日（6月10日及6月11日）快閃旺角街頭，大派VLT低糖檸檬茶。屆時還有不同造型的「澀果」登場，俾大家齊齊打卡。另外，想得到限量版至潮「澀果」Figure，到附近商店購買任何維他檸檬茶或氣泡茶系列滿$10，憑單於街頭活動站可率先換領。數量有限，先到先得。

（圖片來源：維他 VLT 官方網站）

限時2日免費派檸檬茶

6月10日

時間：1300-1800

地點：旺角西洋菜南街豉油街交界



6月11日

時間：1300-1800

地點：旺角朗豪坊



【優惠2】參加遊戲 獲得限量版澀果公仔

由即日起至7月5日，登入維他 VLT活動網址即可參加「澀得起」大對決投票活動，從兩種截然不同的「澀得起」，選出最有共鳴的「澀果」，再留言分享自己心目中最「澀得起」的態度，有創意的參加者即有機會贏取特別造型限量版「澀果」Figure一個，名額 800 名。每款數量有限，送完即止。

（圖片來源：維他 VLT 官方網站）

（圖片來源：維他 VLT 官方網站）

「澀得起」大對決投票活動

參加網址：https://vlt2023.vitavitasoy.com/promotion/

