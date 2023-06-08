銅鑼灣美食｜快樂・順景冰室40年老字號　懷舊忌廉筒精選8款推介

去年快樂餅店與順景茶餐廳相繼宣佈結業，灣仔老街坊感到惋惜。最近，兩間茶記聯合經營，重開成快樂・順景冰室，老店老闆平叔及輝叔決定將2間店的元素結合，打造成新式多元化的茶記，研發的特色菠蘿包系列、八色湯底刀削麵等。



從事傳統餅店逾30年的老師傅帶著多款舊日「快樂名物」回歸，包括快樂餅店自家手製的懷舊忌廉筒、紅豆沙翁。餐廳亦有「順景經典」如︰「招牌焗豬扒飯」、「秘製沙嗲牛肉公仔麵」，延續地道港式滋味。新店位於銅鑼灣蘭芳道，各位街坊經過時，不妨進去坐坐，重溫當年味道。

精選8款回憶美食+新式美食

【1】招牌焗豬扒飯

順景茶餐廳的招牌之一，焗豬扒飯以自家製番茄醬加上嫩滑的豬扒、軟滑芝士和靈魂炒飯底烤焗而成。鮮明的色澤、誘人的番茄香、啖啖肉的滋味組合令人食指大動。

（圖片來源：快樂・順景）

【2】秘製沙嗲牛肉公仔麵

是老闆的誠意推介，這道菜式的靈魂莫過於師傅選用多款醬汁香料秘製而成的沙嗲膽，再加入沙嗲醬雙劍合璧一同醃製的新鮮牛肉，吃起來甘甜更帶花生香氣，與彈牙的公仔麵配搭一流，讓人回味無窮。

（圖片來源：快樂・順景）

【3】孜然生炸雞髀

皮脆肉嫩的生炸雞髀相信是很多人的下午茶心水之選，於表面灑上孜然粉，辛辣的滋味與豐腴的肉汁、滑嫩的雞肉互相配合，讓你盡情感受味蕾的極致衝擊。

（圖片來源：快樂・順景）

【4】瑞士汁雞髀配菠蘿油

順景茶餐廳經典滋味配搭，香甜的瑞士汁雞髀吃起來啖啖肉非常過癮，再加上酥脆誘人的菠蘿油，當下午茶實在不錯。

（圖片來源：快樂・順景）

【5】快樂忌廉筒

快樂・順景的師傅堅持每日人手製作這接近失傳的美食，每天一大早便到店搓酥皮、烘焗、造型、打發及擠忌廉，外層的酥皮由用牛油、鮮油起酥，反覆摺疊做出多層酥脆的口感，加上幼滑香甜的忌廉，重現不少港人回憶中的味道。

（圖片來源：快樂・順景）

【6】紅豆沙翁

雖邪惡卻叫不少人無法抗拒的沙翁，表面鋪上砂糖，外表酥脆，內裡鬆軟充滿蛋香，再加上煮得綿滑的紅豆餡，甜而不膩，充滿了港式情懷。

（圖片來源：快樂・順景）

【7】菠蘿牛角包

在傳統的牛角包上鋪一層菠蘿皮，金黃外皮與酥脆口感形成強烈對比，香軟綿密的秘訣在於師父對烘焙溫度與手藝的熟練掌握，令層次更豐富，香氣四溢。

（圖片來源：快樂・順景）

【8】雪糕紅豆冰

茶餐廳經典的港式甜品，將口感煙韌粒粒清甜的紅豆熬至起沙，再加入濃郁順滑的淡奶與一球香甜的雪糕，熟悉的滋味瞬間勾起不少港人的童年回憶。

（圖片來源：快樂・順景）

HAPPY CAFE 快樂・順景

地址：銅鑼灣蘭芳道 3 號地下

營業時間：星期一至日 07:00 - 22:00

查詢：5326 6906

