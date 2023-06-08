屹立旺角15年戶外用品店8月結業　運動、露營、旅行用品清貨特價

屹立旺角多年的知名戶外運動用品店將於8月結業，為答謝客人支持，該店即日起進行大減價，全場商品都有折。大家可以趁店舖結業前，把握機會選購心水旅行、運動、露營用品。



全天候戶外用品店 運動旅行愛好者必到

屹立旺角15年的戶外用品店——「全天候戶外用品店」，一直販售多種旅行、運動、露營用品。由於店舖處於市中心、出售多種市面難以搜羅的用品，該店已成為許多人露營、划艇、遠足、跑步、旅遊前的必到之處，亦成為不少人的回憶。

「全天候戶外用品店」日前於官方Facebook專頁上宣佈，因敵不過疫情的洗禮，再加上環境的變遷，無奈地於8月23日結業。店方感謝客人一直以來的支持，並歡迎大家到店內打卡留念。

（圖片來源：FB@全天候戶外用品店）

戶外用品種類多元 結業前大清貨

「全天候戶外用品店」正舉行大清貨，以感謝客人逾15年來的支持。負責人表示，即日起所有貨品以優惠價發售，不同貨品有著不同折扣。負責人亦透露，現時最熱門的商品，是跑步、跑山的相關商品，包括運動褲、紮帶、能量棒、電解丸等，另外，店舖亦正販售營燈、露營用風扇等。

雖然店舖快將結業，但仍引入了不同的新商品，當中包括原價$270的防水電話套。將電話放入防水套，大家則能於划艇、風帆、溯溪時，繼續用電話拍照、通訊，不用怕海水弄壞電話。防水電話套的優惠價，可向店方查詢。

防水電話套

全天候戶外用品店

地址：九龍旺角花園街79號1樓

營業時間：13:00 - 21:00（星期一至六）

電話：2384 8890

