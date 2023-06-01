自己清枱執紙巾︳新加坡強制食客主動還餐盤　違法屢犯者可被起訴

新加坡新法例！由今日起，在新加坡的指定場所用餐後，食客必須主動將用完的餐具與餐盤歸還收拾，違者會面臨書面警告甚至被檢控。新加坡政府指期望新法例能夠推動社會責任，保持環境衞生，在新加坡的朋友謹記用餐後自己清理好餐桌。



新加坡法例加辣 不主動還餐盤食客受罰

新加坡一向重視市容，為推進民眾承擔責任，加強環境衛生及預防新型肺炎傳播。當地政府自2021年9月起，開始要求小販中心的食客在用餐後主動歸還餐盤和餐具，而2022年1月起，有關的要求更進一步擴展至咖啡店及美食廣場。

星加坡一隅（圖片來源：美國國務院）

由今日起，新加坡加強對違反相關要求的罰則，如不主動歸還餐盤和餐具，由口頭警告，改為初犯者會收到書面警告，而屢犯者將被判刑或受到法庭起訴。

（圖片來源：新加坡國家環境局）

根據新加坡國家環境局官方網站的資料，除了不主動歸還餐具與餐盤外，不處理桌面上以及吹或掉在地上的紙巾、餐具、食物殘渣、飲筒、包裝紙同樣屬違法。當餐盤回收站爆滿後，大家可將餐盤放在回收站附近。

麥士威熟食中心（圖片來源：新加坡旅遊局）

有關法例豁免3類人遵守，包括體弱老人、行動不便的人以及不具自理能力的小童。當局勸告相關人士的家庭成員、同行者幫助他們處理垃圾並歸還餐盤和餐具。