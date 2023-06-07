尖沙咀美食｜記者實試尖沙咀大排檔主題餐廳　港小菜必食蛋焗魚腸

尖沙咀美食多不勝數，最近又有新餐廳進駐！一間融入懷舊與新式設計、潮中帶舊的大排檔主題餐廳，最近進駐尖沙咀一幢商廈之中。佔地5,000尺的餐廳，提供多款港式撚手小菜、潮州滷水打冷、串燒、啤酒等，讓人一邊用膳，一邊緬想老時光。即睇餐廳環境、記者食評。



霓虹燈、鐵皮、格仔磚帶食客回老日子

大排檔主題餐廳「港九新街」近日正式開業。餐廳以80、90年代的大排檔為主題，在設計上用了潮中帶舊的新派懷舊風格，把人帶回老時光的同時，不落窠臼。而餐廳名稱「港九新街」取自「港九新界」的諧音，代表著餐廳囊括各區的特色美食。

在佔地5,000尺、可容納多達150人的餐廳之中，大家可以找到具新派懷舊風格的霓虹燈、鐵皮、格仔磚，讓人如置身於老日子，而餐牌、座椅、燈具亦採用了潮中帶舊的設計，甚具玩味。

即場現製港式小菜、串燒、打冷

餐廳具備開放式廚房，設計上模仿了熟食檔的造型。廚房分為水吧、滷水檔、冰陣以及燒烤檔4個檔口，即場展示食材。客人可以直接到各檔口挑選自己想要的食材，廚師會即場為大家烹製美食。而水吧會為客人供應多種賦有香港元素的飲品，當中更包容港產手工啤酒——「少爺啤」以及經典涼茶。

菜式方面，餐廳提供由30多年經驗廚師主理的港式小菜、串燒、打冷。小菜方面，餐廳推出了多道帶有懷舊風味的菜式，當中包括小菜港久鑊氣小炒皇、艇家避風塘炒蟹（時價）。經典潮州滷水打冷拼盤、大廚脆皮鹹豬手、懷舊雞蛋焗魚腸（$98）、脆皮沙田燒乳鴿等。另外，餐廳亦引入了辣子雞、香酥脆皮牛肋骨（$288）等四川與新派佳餚。

港式小菜之中，記者最欣賞雞蛋焗魚腸！相當足料！在炸油條之下，雞蛋混合了魚腸、魚膶，分量相當多。魚腸亦不太油膩，容易入口。此外，香酥脆皮牛肋骨亦相當美味，牛肉味頗重，在香酥脆皮的融合下，帶有鬆脆的感覺。

傍晚5時後，食客可以到放滿各種海鮮、肉類的冰陣前，挑選最新鮮、色澤最佳、尺寸最適合自己的食材。串燒種類多元，有蠔隻、鱔肉、牛舌、香腸、粟米等。多款串燒當中，燒鱔肉的工序最考廚師功夫——需要慢慢耐心拆去多條鱔骨，讓客人大口大口品嘗魚肉的同時，毋懼骨刺。

店內單次消費滿$100 即賞刮刮卡

而在餐廳開幕初期，大家只要在7月9日或之前消費滿$100，便能得到一張刮刮卡。刮刮卡即刮即賞，獎品包括海洋公園入場門票、幻彩詠香江維港遊船票、昂坪 360 纜車車票、店內精選招牌美食、飲品、消費優惠等，每單次消費最多可獲得5張刮刮卡。

刮刮卡（陳葦慈攝）

另外，6月30日前，大家以外賣或堂食方式光顧，都會得到額外 85 折優惠，適合喜歡老香港風味的朋友，不要錯過。

消費滿$100，將會獲得甚麼？ 將會獲得刮刮卡一張，獎品包括景點門票、遊船船票，詳情見內文。 6月30日前光顧餐廳，會得到甚麼優惠？ 會得到額外 85 折優惠，詳情見內文。

港九新街

營業時間：11:00 - 00:00

地址：九龍尖沙咀金馬倫道 5 號太興廣場 2 樓（尖沙咀站 B2 出口）

電話：2336 6338

