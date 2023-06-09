Bath&Body Works低至3折！香氛蠟燭半價、潤膚乳、洗手液$17.3起

Bath & Body Works優惠低至3折！美國大型連鎖個人護理用品店Bath & Body Works推出年中優惠，多款人氣護理產品例如潤膚乳液、沐浴乳、香薰蠟燭、香水等都有減價，指定產品更有買3送1優惠，最平$17.5起！



香氛蠟燭、潤膚乳、洗手液減價優惠

美國連鎖個人護理用品店Bath & Body Works，主打多款沐浴及護膚用品、香薰蠟燭等備受歡迎，近年進駐香港並分別於沙田、東涌、九龍灣等地區開設門市，最近推出網店優惠，低至3折就可以入手買到。

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今次Bath & Body Works網店優惠涵蓋多款人氣個人護理產品，包括潤膚乳液、沐浴露、按摩油及身體磨砂等，最平$17.3就可以買到！

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另外，近年人氣極高的香薰蠟燭都有低至半價優惠，三芯蠟燭每件$134、單芯蠟燭每件則低至$79，更有多款味道可以選擇，包括薰衣草雪松、白茶鼠尾草佛手柑、肉桂雲尼拿等。

Bath & Body Works的護手霜、洗手液、室內空氣清新劑等，售價$17.5起，同樣有不同香氣可供選擇，例如薑橙、雲呢拿椰子、尤加利薄荷、薰衣草薄荷等，有興趣記得趁減價入手。

網店亦會同步推出當日精選優惠，包括指定身體護理產品買3送1，涵蓋多款身體磨砂、沐浴露、潤膚露及身體乳霜等；另有單芯蠟燭$278/2件、洗手液低至$288/4件等。

Bath & Body Works Hong Kong 優惠詳情

推廣日期：即日起

推廣地點：Bath & Body Works Hong Kong門市及網店

