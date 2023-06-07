銅鑼灣JP影藝戲院重開記者探店　6月7戲票買1送1、7大優惠周一$40

戲院優惠，銅鑼灣JP影藝戲院重開，戲迷有福了！闊別了17年的影藝戲院，今日（7/6）終於重返港島，並落戶銅鑼灣翡翠明珠廣場。新張試業，少不了大量激筍優惠，當中包括今日限定戲票買一送一優惠，由6月12日起逢星期一，全線劃一戲價$40等，大量優惠不能盡錄，即查閱內文！



影藝戲院重開 設港島區內最多座位影廳

對於影藝戲院，記者只記得它是專門放映非主流電影而聞名，原址在灣仔，並於2006年關閉。事隔17年，今日（7/6）影藝戲院又再度於港島重開，進駐銅鑼灣翡翠明珠廣場，並擁有號稱港島區內最多座位的影廳，作為戲迷也為之雀躍。今早立即入場睇戲，感受一下設施是否真係咁正！

影藝戲院「CINEART JP」以薄荷綠作主調，感覺好清新！（張旭珠攝）

影藝戲院繼早前在青衣城及九龍城開設影院後，重返港島區的銅鑼灣翡翠明珠廣場影院，將以旗艦戲院「CINEART JP」為名，帶來更清新型格的形象！佔地約2萬平方呎，樓高兩層，由戲院大堂及簡約型格的等候區，別具空間感。

在影院方面，CINEART JP提供658個座位，包括1院設有380個座位，配合Dolby Atmos系統，為港島區內佔有最多座位之影廳，銀幕面積更達6.8x15.5米；而2院則設有278個座位，銀幕面積達6.6x14.5米；兩大影廳均同時配備Barco 4K Laser投影機，更好地展現大銀幕的 震撼力。

不只播另類戲，CINEART JP都可睇到不少大路名戲。（張旭珠攝）

影藝戲院小食 招牌芝士拉絲熱狗棒

睇戲自然少不了小食！記者今日試勻影藝戲院招牌的芝士拉絲熱狗棒、日式照燒雞串、低糖迷你窩夫及爆谷等，當中最愛芝士拉絲熱狗棒，咬開真的有澎湃的芝士拉絲，日式照燒雞串亦比想像中大份，吃來勁juicy，一點也不乾！

7大試業開幕優惠 戲票6月7日買1送1

影藝戲院CINEART JP試業期間，宣布推出七重開幕優惠，趁暑假即將來臨，配合第二電子消費券即將發放，旗下三家戲院將推出不同優惠項目，讓大家以優惠票價盡享大銀幕電影樂趣。

【優惠1】 6月7日限定 正價戲票買1送1

CINEART JP 為慶祝6月7日（星期三）試業，推出一日限定優惠，影迷於票房購買當日正價戲票可享買1送1，與影迷同樂。

【優惠2】CINEART VIP會員專屬優惠

登記成為CINEART VIP會員，全年可尊享正價電影及小食部8折優惠，而每次消費滿$1即可獲得1 分，累積指定分數即可換領不同電影戲票或禮品。會員亦備有迎新及生日禮遇，由即日起至12月31日，新會員將獲贈電影戲票贈券乙張、生日戲票贈券乙張、戲票買1 送1贈券乙張及標準細爆谷餐換領券乙張。此外,為慶祝CINEART JP盛大開幕，由即日起至7月31日首1000名新會員，加送電影贈券乙張。

【優惠3】全線影藝戲院 逢星期一票價劃一$40

由6月12日起，影藝戲院推出CINEART MONDAY優惠，旗下的CINEART JP、青衣城及九龍城逢星期一票價劃一$40。CINEART MONDAY票價更適用於多部熱映猛片，包括奧斯卡最佳動畫電影《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》最新一章《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》、馬東石主演韓國影史系列電影票房三甲《犯罪都市：鐵拳掃毒》及即將上映由安東尼雷莫斯、多美妮費舒伯克、楊紫瓊等主演之《變形金剛：狂獸崛起》等。

【優惠4】中銀Visa/Mastercard信用卡持卡人全年88折優惠

由6月16日至12月31日，中銀信用卡持卡人凡於全線影藝戲院購買正價戲票及指定爆谷套餐，可享88折優惠。

【優惠5】CINEART JP限定 中銀Visa/Mastercard信用卡持卡人 逢星期五或星期六正價戲票買一送一

由6月16日至7月15日，中銀Visa/Mastercard信用卡持卡人逢星期五或星期六購買 CINEART JP正價戲票可享買一送一，數量有限，送完即止。

【優惠6】CINEART JP限定 即場優惠

由即日起至8月31日，凡於CINEART JP成功下載「CineArt」App及讚好「CINE-ART HOUSE 影藝戲院」Facebook Page，並向戲院同事出示，即可享有細爆谷乙份。數量有 限，送完即止。

【優惠7】CINEART JP限定 抵食之選只售$38

CINEART JP由6月7日試業日起推出三款新品，包括芝士拉絲熱狗腸、日式照燒雞串及低糖窩夫（配朱古力或士多啤梨醬），三款均一律只售$38，售完即止，非常抵食！

銅鑼灣CINEART JP

地址：銅鑼灣翡翠明珠廣場

