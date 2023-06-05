AEON優惠｜精選8款商品實用抵買$4起　近50件食品/家電/廚具特價

AEON推出了「Welcome to Hong Kong」第二擊，由即日起至6月22日，大家都可以到AEON各分店盡情入貨！貨品種類多元，食物、清潔用品、廚具都有。AEON會員購買優惠商品，更可享3倍會員積分。真的「好抵」呀，大家不要錯過這次的優惠。



8款精選優惠貨品

【1】維他山水蒸煮有機豆腐 買一送一

山水豆腐即食又得，用來煮餸都得。原價$7.9/件的山水豆腐，現在買一送一，平均一盒只是$4！

（圖片來源：維他奶國際集團有限公司）

【2】公仔急凍點心（各款）$49.5/4件

急凍點心最適合拿來做早餐，入微波爐叮一叮，即刻有得食，本來原價購買4件大約$80，現在任揀4件$49.5。

【3】紅茶花伝飲料 $20/3件

紅茶花伝有2款茶，分別是檸檬茶和蜜桃茶，最宜夏天放在家中消暑解渴。原價$8.9/件，現在優惠價$20/3件。

【4】DARLIE 雙重薄荷牙膏2件裝$20

最常用的牙膏牌子之一，黑人牙膏是梳洗必備的生活用品，DARLIE雙重薄荷口味在AEON有特價，現在2件裝優惠價$20。

（圖片來源：Hawley & Hazel (BVI) Co. Ltd.）

【5】念慈菴川貝枇杷膏 $26.9

夏天常在冷氣地方，不時會感到咽喉乾癢，川貝枇杷膏助舒緩喉嚨不適。念慈菴川貝枇杷膏 (150毫升) 特價$26.9。

（圖片來源：京都念慈菴總廠有限公司）

【6】紫花油改善蟲咬不適 $25.9

在戶外活動時，舟車暈浪或蚊叮蟲咬，紫花油助改善不適。原價$29.9的紫花油，現在優惠價$25.9。

（圖片來源：香港紫花油大藥廠有限公司）

【7】斧頭牌檸檬護膚洗潔精(優惠裝)$44.9

家居日常洗碗必備的洗潔精，在AEON$44.9買到優惠裝，優惠裝包括了泵、補充裝，贈品，一口價買到3支清潔用品非常抵！

（圖片來源：南順香港集團）

【8】MEYER 單柄連蓋易潔炒鍋 $259

MEYER炒鍋明火和電磁爐都適用，用來炒菜同煮魚都得，原價$459，現在特價購買只需要$259，足足平了二百蚊。

（圖片來源：美亞廚具）

下圖了解更多今次優惠，近50件產品有特價，種類包括了食品、飲品、家品及廚具等▼▼

AEON「Welcome to Hong Kong」優惠

地點：AEON各分店

日期：即日起至6月22日

