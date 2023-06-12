名牌優惠｜網購平台衣履手袋半價起 FENDI有折LOEWE手袋減近萬元
NET-A-PORTER優惠開鑼！潮流奢侈品牌網購平台NET-A-PORTER推出限定優惠，多款名牌手袋、潮流服飾、鞋履等，以低至半價發售。其中包括LOEWE手袋大減價近萬元、Veja小白鞋減價6折等，即看優惠詳情。
NET-A-PORTER 名牌手袋半價起
NET-A-PORTER優惠開鑼！由即日起，潮流奢侈品牌網購平台NET-A-PORTER推出限定夏日優惠，多款名牌手袋、潮流服飾等大減價至半價起，涵蓋逾萬件人氣商品，包括LOEWE、TOM FORD、FENDI、FERRAGAMO、VERSACE、Chloé等品牌亦有優惠！
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其中LOEWE熱賣手袋Flamenco leather clutch，以低至6折發售，減價近萬元至$13,770（原價$22,950）；TOM FORD Disco mini crystal手袋減至$11,700（原價$19,500）；FENDI手袋減至$18,060（原價$25,800）；GIVENCHY迷你手袋亦減價至$13,230（原價$18,900）。
▼LOEWE Flamenco leather clutch▼
▼名牌手袋優惠款式▼
Veja小白鞋減價低至6折
今次優惠更涵蓋多款鞋履，其中Veja小白鞋減價低至6折，最平$924（原價$1,540）就可以入手。此外，多款服飾、潮流配飾、配件等亦有優惠，包括LOEWE、CHLOÉ、TORY BURCH、TERRY等品牌，數量有限，記得把握機會！
▼ Veja Campo rubber-trimmed leather sneakers▼
▼名牌服飾、鞋履優惠款式▼
NET-A-PORTER 夏日優惠詳情
推廣日期：即日起
推廣優惠：半價起
推廣地點：NET-A-PORTER官網
官網：請按此
NET-A-PORTER優惠有幾抵？
NET-A-PORTER推夏日優惠，多款名牌手袋、服飾洞價低至半價起...詳情瀏覽內文。
NET-A-PORTER優惠涵蓋哪些手袋或名牌？
NET-A-PORTER手袋優惠涵蓋LOEWE、TOM FORD、FENDI、Chloé等，另外Veja小白鞋亦劈價6折...詳情瀏覽內文。