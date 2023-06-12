名牌優惠｜網購平台衣履手袋半價起　FENDI有折LOEWE手袋減近萬元

NET-A-PORTER優惠開鑼！潮流奢侈品牌網購平台NET-A-PORTER推出限定優惠，多款名牌手袋、潮流服飾、鞋履等，以低至半價發售。其中包括LOEWE手袋大減價近萬元、Veja小白鞋減價6折等，即看優惠詳情。



NET-A-PORTER 名牌手袋半價起

NET-A-PORTER優惠開鑼！由即日起，潮流奢侈品牌網購平台NET-A-PORTER推出限定夏日優惠，多款名牌手袋、潮流服飾等大減價至半價起，涵蓋逾萬件人氣商品，包括LOEWE、TOM FORD、FENDI、FERRAGAMO、VERSACE、Chloé等品牌亦有優惠！

（圖片來源：NET-A-PORTER）

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其中LOEWE熱賣手袋Flamenco leather clutch，以低至6折發售，減價近萬元至$13,770（原價$22,950）；TOM FORD Disco mini crystal手袋減至$11,700（原價$19,500）；FENDI手袋減至$18,060（原價$25,800）；GIVENCHY迷你手袋亦減價至$13,230（原價$18,900）。

▼LOEWE Flamenco leather clutch▼

（圖片來源：NET-A-PORTER）

▼名牌手袋優惠款式▼

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Veja小白鞋減價低至6折

今次優惠更涵蓋多款鞋履，其中Veja小白鞋減價低至6折，最平$924（原價$1,540）就可以入手。此外，多款服飾、潮流配飾、配件等亦有優惠，包括LOEWE、CHLOÉ、TORY BURCH、TERRY等品牌，數量有限，記得把握機會！

▼ Veja Campo rubber-trimmed leather sneakers▼

（圖片來源：NET-A-PORTER）

▼名牌服飾、鞋履優惠款式▼

NET-A-PORTER 夏日優惠詳情

推廣日期：即日起

推廣優惠：半價起

推廣地點：NET-A-PORTER官網

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