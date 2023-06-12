湊湊火鍋｜4大周年優惠！身份證中指定數字5折打邊爐 送湯底/茶飲

湊湊火鍋優惠低至半價！人氣台式火鍋專門店湊湊火鍋推出周年優惠，凡身份證符合指定數目字要求，即可以低至半價歎堂食火鍋，非常抵食。優惠適用於旺角、尖沙咀、銅鑼灣及荃灣分店，鍾意食台式火鍋記得不要錯過了！



湊湊火鍋身份證優惠 中指定數字半價打邊爐

湊湊火鍋主打台式麻辣火鍋及台式茶飲，最近為慶祝開業7周年，特別推出周年4大優惠，最多可以低至半價歎堂食火鍋，除了有多款湯底供應，更有得免費追加鴨血、豆腐等，超抵食！

（圖片來源：湊湊火鍋）

湊湊火鍋周年4大優惠

【1】身份證優惠

由即日起至6月30日，凡香港身份證上有「7」數目字（包括括號內數目字），並符合指定數量，即可享有以下身份證優惠：

1. 符合5個「7」或以上享半價

2. 符合4個「7」可享7折

3. 符合3個「7」可贈鍋底（奔馳鍋除外）

4. 符合2個「7」送大紅袍奶茶

*優惠1至3不可與套餐或其他折扣優惠同時使用



（圖片來源：湊湊火鍋·茶憩 香港@FB）

【2】新品菜單7折

由6月14日至6月27日，凡惠顧新品菜單可享7折優惠（鍋底除外）。

（圖片來源：湊湊火鍋·茶憩 香港@FB）

【3】$7歎全新茶飲系列

凡點選清涼椰子雞鍋（單鍋或鴛鴦鍋），即可加$7品嘗全新茶飲「生椰系列」。

【4】生椰系列低至半價

生椰系列堂食或外賣第二杯半價（必須一杯正價，方可享第二杯半價）。

（圖片來源：湊湊火鍋·茶憩 香港@FB）

湊湊火鍋週年優惠

優惠日期：即日起至2023年6月30日

*以上優惠收條款及細則約束



湊湊火鍋分店地址：

旺角MOKO分店：旺角太子道西193號MOKO新世紀廣場4樓406號舖

旺角家樂坊分店：旺角登打士街56號家樂坊地庫B3號舖

尖沙咀K11 Art Mall分店：尖沙咀河內道18號K11購物藝術館B1樓B124號舖

尖沙咀K11 Musea分店：尖沙咀梳士巴利道18號Victoria Dockside K11 Musea6樓608-609號舖

銅鑼灣分店：銅鑼灣軒尼詩道500號希慎廣場14樓1401-1402號舖

中環分店：香港中環德輔道中173號Nan Fung Place 1樓1-2號舖

荃灣分店：荃灣大河道98號如心廣場二期1樓121號舖

將軍澳分店：將軍澳澳南海岸唐俊街23號MONTEREY Place地下G17號舖

太古城分店：太古英皇道1111號太古城5樓501號舖

