小米優惠｜父親節震撼價低至5折　每日10點開搶耳機、手機、家電…

小米有父親節優惠，即日起到6月20日，最抵商品低至5折。每日10點，多款商品限量搶購，快睇睇優惠詳情。



小米父親節優惠低至5折

即日起到6月20日，小米推出父親節優惠活動，最抵商品低至5折！

（官方圖片）

小米優惠3大亮點

即日起10:00 - 6月20日

24:00 使用小米積分免費兌換耳機、電鬚刨、攝影機等熱門產品

即日起 20:00 - 6月20日 24:00

首3名累積消費金額最高的客戶帳號，即可免費獲贈商品兌換券一張

6月12日 - 6月20日 24:00

全場單筆消費滿指定金額，即可免費獲贈小米手環6 或Xiaomi 環保袋

特價專區分5-6折 / 6-7折 / 7-8折 專區 小米手環6只售$99。

豐澤x小米再有48折

豐澤x小米父親節，智能變頻電風扇 2 Pro更低至48折，是至抵的獨家優惠：

【1】智能變頻電風扇 2 Pro

豐澤獨家優惠價：$259（48折）

建議零售價：$549

【2】超輕量無線吸塵器

豐澤獨家優惠價：$1599（7折）

建議零售價：$2,299

【3】20公升 智能抽濕機

豐澤獨家優惠價：$1599（77折）

建議零售價：$2,099