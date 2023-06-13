小米優惠｜父親節震撼價低至5折 每日10點開搶耳機、手機、家電…
撰文：何嘉瑜
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小米有父親節優惠，即日起到6月20日，最抵商品低至5折。每日10點，多款商品限量搶購，快睇睇優惠詳情。
小米父親節優惠低至5折
即日起到6月20日，小米推出父親節優惠活動，最抵商品低至5折！
小米優惠3大亮點
即日起10:00 - 6月20日
24:00 使用小米積分免費兌換耳機、電鬚刨、攝影機等熱門產品
即日起 20:00 - 6月20日 24:00
首3名累積消費金額最高的客戶帳號，即可免費獲贈商品兌換券一張
6月12日 - 6月20日 24:00
全場單筆消費滿指定金額，即可免費獲贈小米手環6 或Xiaomi 環保袋
特價專區分5-6折 / 6-7折 / 7-8折 專區 小米手環6只售$99。
豐澤x小米再有48折
豐澤x小米父親節，智能變頻電風扇 2 Pro更低至48折，是至抵的獨家優惠：
【1】智能變頻電風扇 2 Pro
豐澤獨家優惠價：$259（48折）
建議零售價：$549
【2】超輕量無線吸塵器
豐澤獨家優惠價：$1599（7折）
建議零售價：$2,299
【3】20公升 智能抽濕機
豐澤獨家優惠價：$1599（77折）
建議零售價：$2,099