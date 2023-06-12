機票優惠｜HK Express快閃特價 首爾/濟州/釜山單程機票$288起

平機票又來了！HK Express（香港快運航空）快閃推韓國特價機票，即日起香港到首爾、濟州、釜山單程$288起，來回連稅最平$1,307起。特價至明天為止（6月13日）有興趣的朋友記得訂票。



（圖片來源：unsplash@seonghak-hong）

香港至首爾 / 濟州 / 釜山 機票$288起

HK Express（香港快運航空）再推平價機票，這次優惠目的是首惡、濟州、釜山，快閃優惠期間單程$288起，首爾來回連稅低至$1,339起，旅遊日期由2023年6月21日至11月30日。濟州、釜山來回連稅更是低至$1,307起，旅遊日期則是由2023年7月1日至11月30日。首爾和濟州、釜山優惠日期不同各位買機票前記得看清楚！



以上價錢未包寄艙行李費用，HK Express行李費20公斤$290、25公斤$360、30公斤$425、40公斤$550。

HK Express 首爾 / 濟州 / 釜山機票優惠

價錢：首爾單程$288起；來回連稅$1,339起｜濟州、釜山單程$288起；來回連稅$1,307起

預訂日期：即日起至6月13日

旅遊日期：首爾（6月21日至11月30日）｜濟州、釜山（7月1日至11月30日）

官網：https://www.hkexpress.com/zh-hk/