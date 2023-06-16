agnès b.｜官網限時勁減半價起　經典款首飾、銀包、手袋最平$245

agnès b.優惠低至半價！agnès b.推出限時快閃優惠，多款精選首飾、服裝、手袋等減價至半價起，當中包括agnès b.及SPORT b.男女手袋、銀包及首飾等，最平$245起就買到。



agnès b.首飾、銀包手袋勁劈半價起！

agnès b.香港官方網店最近推出減價優惠，由即日起，多款精選男女首飾、銀包、手袋等勁減低至半價，包括多款agnès b.及SPORT b.人氣熱賣款式。

（圖片來源：agnès b.）

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agnès b.優惠涵蓋精選男女裝首飾，其中包括品牌經典款B. LOGO玫瑰金頸鍊、耳環、戒指及手鐲等，款式簡約低調，不論是平日上班或假日外出都可以輕鬆配襯，最平$245就可以買到。

agnès b.首飾３大推介

【1】女裝 NARRATIVE B. LOGO 頸鍊 $545（原價$1,090）

（圖片來源：agnès b.）

【2】女裝 B. LOGO 耳環 $545（原價$1,090）

（圖片來源：agnès b.）

【3】女裝 NARRATIVE B. LOGO 手鐲 $645（原價$1,290）

agnès b.其他首飾款式及價錢：

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agnès b.人氣銀包、手袋款式等同樣低至半價發售。銀包款式有agnès b. JENNY銀包、標誌金屬扣短款銀包、皮革長銀包等；手袋方面則有單肩袋、手挽袋、背包、斜揹袋、兩迷你手提袋等。

agnès b.銀包、手袋部份款式及價錢：

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今次優惠更有網店限定優惠款式，包括旅遊或出行必備的21吋行李箱及兩用帆布袋等、設計經典實用。

現凡於agnès b.香港官方網店，首次購買精選貨品可獲額外9折；買2件額外9折、買3件額外再有85折，想入手記得把握機會。

agnès b. 優惠詳情

推廣地點：agnès b.香港官方網上旗艦店

推廣日期：即日起至2023年6月21日

*折扣貨品售完即止，詳情請到官網查詢。

