Catalog優惠｜HOKA/adidas減價22折起！波鞋$99起+消費券再減$200

Catalog消費券優惠！消費券已經到手，Catalog繼續推出最新年中優惠，逾2,000款波鞋及運動服飾，勁減低至22折，其中$99起就可入手易襯平底鞋或運動鞋，包括adidas、New Balance、HOKA、Vans、Converse等，今次更加推消費券優惠勁減$200，內文附購買連結。另外想入手更多adidas商品的朋友們，亦可留意adidas快閃優惠半價！

Catalog年中優惠低至22折 adidas/HOKA/休閒鞋$99起+消費券再減$200

Catalog繼續推出「年中大割引」優惠，逾2,000件商品大劈價，以低至22折發售，涵蓋多款運動波鞋、跑鞋、休閒鞋等，其中包括adidas、New Balance、HOKA、Vans、Converse、Stare、Teva、Keen等人氣品牌，另外亦有各款運動服飾、潮流配件等，最平$59起！

▼Catalog熱賣波鞋款式▼

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今次優惠涵蓋多款熱賣鞋款，其中adidas Superstar大減價至$409（原價$899）、adidas Stan Smith白波鞋減至$449（原價$899）。HOKA Rincon 3 減價至$759（原價$1,098）、Star Original低筒帆布鞋更減至$99就可入手，易襯又抵買！（立刻網購：請按此

▼HOKA Rincon 3▼

（Catalog官網）

▼adidas Stan Smith▼

（Catalog官網）

▼Stare Original低筒帆布鞋▼

（Catalog官網）

▼Keen Uneek▼

（Catalog官網）

▼New Balance 5740波鞋▼

（Catalog官網）

此外，多款運動服飾及配件等亦減價，包括Catalog自家品牌款式外，亦有Dickies、TOMMY Jeans、CHUMS等，連多款迪士尼主題聯乘系列產品同樣做優惠，大家記得不要錯過！

▼Catalog熱賣服飾款式▼

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Catalog網店2大消費券優惠

Catalog網店今次推出2個消費券優惠，分別是使用PayMe付款，並登入PayMe手機App領取快閃優惠券，只要於官網買滿$1,200便可減$100。

其次是使用八達通、Alipay HK、WeChat Pay HK及BoC Pay付款，同樣透過手機支付平台App領取優惠券，於網店購買正價商品滿$1,300，並輸入優惠碼便可獲減$200，即時獲折上折優惠，想買波鞋或運動用品的朋友，記得把握機會！

（Catalog官網）

Catalog優惠及消費券優惠詳情

推廣日期：即日起

推廣地點：Catalog網店

官網：請按此