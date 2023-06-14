銅鑼灣運動店開倉優惠2折起！HOKA/Nike/Adidas波鞋背包T恤$50起

銅鑼灣開倉優惠低至2折！銅鑼灣又有開倉優惠，多款大人及小童運動鞋履 、休閒服飾 、配件、行山用品、游泳用品等低至2折發售，包括 Adidas、Nike、New balance、Vans、Kanken背囊等。另外，馬拉松網店亦推出年中優惠，低至15折起。



銅鑼灣開倉優惠2折起！波鞋服飾最平$50

馬拉松銅鑼灣開倉優惠有多個品牌低至2折發售，包括Adidas、Nike、New balance、Converse、Vans、Columbia、PUMA等。場內更有不少聯乘卡通精品及服飾，如 Plastic things、DUMBO、咒術迴戰、多啦A夢、Line Friends、大麻成等。

時代廣場展銷集官方圖片

銅鑼灣開倉優惠有多款人氣波鞋、服飾及運動用品都有減價，包括HOKA行山鞋及跑步鞋，低至$500有交易，而大熱「狐狸袋」經典款Kånken背囊最平$170、深受歡迎的「曲奇鞋」Stare Sneakers、Adidas Stansmith波鞋等，最平$50！

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今次開倉優惠同時涵蓋多款服飾低至$80起，另有多款運動配件及用品，有興趣記得的朋友，記得在6月19號或之前去掃貨！

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馬拉松便服及運動服飾名牌開倉 詳情

日期 : 2023年6月14日至6月19日

時間 : 11:00am - 9:00pm

地點 : 銅鑼灣時代廣場一座16樓



馬拉松網店年中優惠低至15折

此外，馬拉松網店由即日起推出多款人氣產品優惠，人氣品牌HOKA波鞋原價$1,098，折後$479就買到；而Salomon跑步鞋原價1,098，折後$439！

其他服裝及運動配件低至$10起，有T恤、運動背心、背囊防雨罩、褲子！

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現於網站買滿$1,200，還送Crocs 2合1行李帶連旅行袋一個；成為新會員，更會即送$100網購優惠券。

圖片來源：馬拉松官方圖片

馬拉松網店年中優惠 詳情

日期 : 即日起

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