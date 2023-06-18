12蚊店Daiso|3大好用廚具省時　懶人必買微波爐煮食盒+手動真空袋

12蚊店Daiso實用廚具推介！日本人氣$12店Daiso經常都會推出實用又貼心的家居用品，今次官方在500款商品之中，嚴選推介3款人氣熱賣廚具，當中包括香港亦經常「賣斷市」的微波爐叮叮盒，迷你手動攪拌器等，節省入廚時間，而且最平都是$12或者100日圓有交易，性價比極高。



12蚊店Daiso推介3大好用廚具

【1】微波爐煮食盒（價錢：100日圓）

首先介紹的就是這款微波爐煮食盒，盒內裡分別設有底盤及食物盤，只要在底盤內加水至注水線，再將食物放入食物盤內，就可以蓋上蓋子，放入微波爐內隔水翻熱，效果媲美開火蒸煮，可以說是懶人必備廚具！

蓋子上更特別印有不同食材所需的加熱時間，非常貼心。早前有香港網民亦帖大讚微波爐煮食盒好用，除了蔬菜，更可以用來翻熱燒賣、珍珠雞等，超方便！不過這款商品人氣極高，並非間間12蚊店有貨，想買可能就要多逛幾間分店了。

【2】迷你手動攪拌/切碎器（價錢：500日圓）

第二款要介紹的實用廚具是一款迷你手動攪拌器，加強版五刀片設計，將洋蔥或蒜頭等食材放入容器，輕力拉動就可以快速將食材切塊、攪拌，可以縮短處理食材的時間，煮食時更方便。

【3】真空食物袋及手動抽氣泵（價錢：各100日圓）

平時有用剩的食材怕過期？12蚊店推出一款真空食物袋，右上角設有排氣孔，只要在放入食材之後，配合12蚊店有售的手動抽氣泵使用，就可以輕鬆達到真空效果，延長食物存放期。