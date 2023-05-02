繼早前有網民用12蚊店毛冷織公仔，最近又有女網民用12蚊店DAISO冷線，手工鈎出精緻地墊，設計細節豐富，望落尤如畫一般漂亮，獲得大批網民勁讚，形容「靚到黐線」，功力深厚，直言高手在民間！

港女用DAISO冷線鈎出精緻地墊！網民勁讚：高手在民間、靚到黐線

最近有女網民於Facebook群組「12蚊店關注組」發帖，指自己使用12蚊店DAISO冷線， 花了大約4個月，鈎織出一張圖騰地墊，並附上多張相片，指「全部都係用Daiso嘅線鈎」，相當之精緻，又指「Daiso有兩種lace yarn（蕾絲線），一種起幼得好少色賣，另一種粗D（啲）有好多顏色」，而該地墊使用的是1.75mm鈎針所鈎。

（圖片來源：FB@winnie Kwok授權使用）

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從照片中可見，該地墊面積不少，設計圖騰繁多，例如有超可愛的小貓咪、貓頭鷹、蝴蝶、鮮花、樹海、拉手的人仔等，超多細節位，從外圍到核心部分，層次分明，而且用色豐富，驟看尤如一幅畫般令人讚嘆不已， 可見其鈎織功力相當之深厚。

貼文一出已經引來大批網民留言讚好。不少網民均表示「靚到黐線」、「好勁」、「勁到好似機器織咁」，直言是高手在民間，絕對是專業級水準，甚至有人認為質量靚到可以公開出售！至於內藏的不周細節位，事主回覆網民指：「每一part（部分）都係一個小故事來的」，不少人認為已並非單單一張地墊，而是一件藝術品，值得欣賞！