Daiso12蚊店收納好物Top5！員工私心推介風筒架/萬用收納板超好用

日本12蚊店Daiso必買收納好物Top5！日本Daiso向來都有不少收納工具，今次官方YouTube頻道請來Daiso員工井上小姐，推介她日常生活最常用的5款收納物品，有風筒收納架、萬用收納板等，適用於家居不同角落，即睇Daiso收納好物推介！



日本12蚊店員工推介5大收納好物

【第5位】門後收納掛架（價錢：100日圓）

這款門後收納掛架有多款設計，今次介紹的是有兩個掛鈎的款式，只要將它置於門框上，就可以掛起常用的衣服、帽子、頸巾等，快速變成收納好物。井上小姐又表示，平時回家之後會將外套和大衣先掛在客廳大門上，避免將病毒和花粉帶入房間。

另外，亦有適合衣架使用的掛架設計，陰天時可以在室內晾曬衣服，獲不少日本媽媽讚好方便！

（圖片來源：日本Daiso官網）

【第4位】伸縮棒專用收納架（價錢：200日圓）

Daiso的伸縮棒向來都是家居收納好幫手，想將伸縮棒的功能發揮到極致，Daiso早前就推出了一款收納架，非常方便！

（Youtube@【DAISO×RCC】公式ユーチュー部）

下方設有伸縮棒專用的安裝位置，而且收納架可以調節長短，配合伸縮棒的長度或家中需要調整即可。井上小姐表示非常「穩陣」，適用於家中不同角落！

【第3位】襪子/小物收納袋（價錢：300日圓）

井上小姐推介的第三款收納工具，本來是用作衣櫃襪子收納，但她決定稍為改變用法，將收納袋掛在客廳，擺放平時經常用到的日用品、首飾小物、信件等。

（Youtube@【DAISO×RCC】公式ユーチュー部）

收納袋合共設有18個收納小袋，加上網面設計，裡面擺放的收納物品可以一目了然，可以存放各種不同小物，要用的時候取出亦非常方便！

（Youtube@【DAISO×RCC】公式ユーチュー部）

【第2位】風筒收納架（價錢：100日圓）

幾乎每日都會用到的風筒應如何收納？Daiso推出的風筒收納架可以置於浴室洗手盤下方的櫃子，旁邊特別設有兩個掛鈎，方便將電線捲起，收納時更簡單。

（Youtube@【DAISO×RCC】公式ユーチュー部）

除了風筒，井上小姐又推介可以用來收納女生們常用的直髮夾，每次使用完之後放回架內即可。

（Youtube@【DAISO×RCC】公式ユーチュー部）

【第1位】廚櫃掛鈎（價錢：100日圓）

井上小姐推介的收納好物第一位，就是這款可以用於廚房櫃子的掛鈎。

（Youtube@【DAISO×RCC】公式ユーチュー部）

平時煮飯都會產生不少廚餘或者垃圾，想方便清理時，就可以先將掛鈎掛在廚櫃上，再掛上膠袋，就可以變成「即棄垃圾桶」。