書展2023｜7.19開鑼！門票獨家優惠$5起+免費再進入場 附時間日期

第33屆香港貿易發展局香港書展，將於2023年7月19日至25日在香港會議展覽中心舉行。門票購買詳情及開放時間日期，請參閱內文。



香港書展2023跟往年一樣，場內有各類書籍及刊物、兒童及青少年圖書、宗教及心靈書籍、各類文儀美勞用品、教育及學習中心、興趣用品、音像多媒體產品、運動及消閒電子書及電子學習資源，包括電子書閱讀器、視聽教材、教育軟件。

香港書展（尹嘉蔚攝）

香港書展 2023展覽詳情

日期：2022年7月19日-25日

地點：香港會議展覽中心

地址：香港灣仔博覽道1號

交通：會展港鐵站B3出口/灣仔站A5出口



書展2023門票購買詳情︰

（1）電子超級書迷證 $88 (7月20-26日)每張超級書迷證只限一人使用及進場，持證人士於香港書展 2023可無限次以特別通道進入會場。

（2）成人$30、小童 $10 (2023年7月19至25日)

小童適用於小學生／身高1.2米或以下的兒童

每票只限一人進場一次。

獨家半價購買書展2023門票連結︰01空間

凡以正價購買首兩天(19/07或20/07) 香港書展門票人士，憑此票可於21/07(五)、22/07(六)或23/07(日)下午7時後，及24/07(一)下午7時後各免費再進場一次。



購票連結︰01空間

備註：【*低至半價換購】 - 優惠適用指定活動門票，以01積分抵扣方式付款。以上優惠價錢均以扣減最多「01積分」後計算所得，以版面顯示計算為準。

（圖片來源︰香港貿發局香港書展官網）

書展2023開放時間日期（展覽會關閉前45分鐘截止進場）︰

2023年7月19 - 20日 （星期三至四）

上午10時至晚上10時

2023年7月21 - 22日 （星期五至六）

上午10時至晚上11時

2023年7月23 - 24日 （星期日至一）

上午10時至晚上10時

2023年7月25日 （星期二）

上午9時至下午5時

（圖片來源︰香港貿發局香港書展官網）

睇多啲灣仔搵食推介︰灣仔美食｜灣仔會展站美食17大推介！蛋包飯/日式撈麵/新景園咖喱

灣仔是個美食天堂，糅合各國菜式，網羅名牌食府及特色小店，如果要推介美食給本地人及遊客，來灣仔，會發現很多驚喜。同時灣仔集結最齊「客路」，OL上班族、街坊、網紅及遊客等，造就各式餐廳食肆在區內誕生。



1963 木十豆寸 懷舊場景台灣菜

灣仔有不少舊唐樓，在某幢「舊唐」二樓有間懷舊味甚濃的台灣小館「木十豆寸」＝「樹」，令人仿如置身「花樣年華」的片場內，六十年代的鐵窗、碎花牆、舊衣車、印刷機、百合花唱盤、髮廊旋轉燈等，一切湊合起來帶你穿越時空回到過去。在不停拍照下，用餐吃飯頓時淪為大配角，食物味道帶點住家口味，滷水汁的味道，個人認為可以更香濃，反而番茄牛腱麵的番茄湯做得出色，酸甜有度有鮮番茄味。午餐套餐的價錢合理大概$60-$80，晚餐每小菜約 $70-$80份，至於套餐每位約二百多元。

「1963木十豆寸」的午餐套餐，價錢合理大概$60-$80/份。（尹嘉蔚攝）

按圖有詳細內容及價錢：

+ 9

欣賞餐廳內的佈置及顏色配搭，處處呈現「影視感」的格調及佈局。

1963 木十豆寸

地址：灣仔灣仔道110號中匯大樓2樓

營業時間：（星期一至日）12nn-10pm

查詢：3105 0160



Burger Joys 至高人氣漢堡包店

灣仔街角上的高人氣漢堡包店，大門敞開，很有酒吧餐廳的氣氛，招牌雙層芝士牛肉漢堡，套餐包括汽水及薯條。巨型漢堡份量十足，非常誘惑，香軟麵包表面微脆滲牛油香，中間夾漢堡必備材料，酸瓜、番茄、生菜及厚實的漢堡扒，配拉絲芝士及少許千島醬，入口熱燙，超級邪惡兼美味！ 其他美食包括經典水牛雞翼、招牌沙律、芝士薯條及奶昔等。

按圖有詳細內容及價錢：

Burger Joys

地址：灣仔駱克道42-50號君悅居地下E舖

營業時間：（星期一至日）12noon - 2:00am

查詢：2787 1288

