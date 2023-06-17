FARFETCH 優惠2023｜清涼藍色手袋激減2千：Marni、巴黎世家

【FARFETCH 優惠2023】10款清涼藍色手袋推薦！夏天除了鮮艷活力，大海藍色亦絕對能為夏日打扮中增添清涼感，近日FARFETCH 推出夏日優惠激減，由服裝、首飾、鞋履到手袋都有優惠，當中最抵優惠更低至半價，《01女生》這次就為大家精選了以下10款夏日必備的藍色手袋，大家切勿錯過！



FARFETCH 優惠2023：1. Marni interwoven-design logo tote bag 【20%OFF】優惠價HK$4,865（原價HK$6,381）

購買方法：FARFETCH

夏日必備的元素當然不少得編織、船形手袋，整個感覺都準備好郊遊般，休閑又清爽。這款Marni的船形手提袋以粉藍色配以米色刺繡品牌標誌，整體配搭柔和又富少女心，加上船形設計，手袋方便取物、容量深，上班、外出，甚至乎旅行時用上它也是個不錯之選。

FARFETCH 優惠2023：1. Marni interwoven-design logo tote bag 【20%OFF】優惠價HK$4,865（原價HK$6,381）（FARFETCH ）

FARFETCH 優惠2023：2. MM6 Maison Margiela Triangle top-handle tote【20%OFF】優惠價HK$3,746（原價HK$4,682）

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MM6作為Maison Margiela高端時裝旗下的一個現代女性系列，貫徹品牌極簡主義設計，主打以生態皮革並通過現代裁剪的方式去展顯品牌獨特美學。而當中最受歡迎、廣為人知的三角手提包更成為品牌的招牌標誌。

FARFETCH 優惠2023：2. MM6 Maison Margiela Triangle top-handle tote【20%OFF】優惠價HK$3,746（原價HK$4,682）（FARFETCH ）

這款小巧的三角手提包款，一包兩用，能夠側揹亦可以手提。即使粉藍色配色較搶眼，仍可以配襯不同風格裝扮而不失優雅。 外形與水桶包有點類似，不會過於女性化，容量深之餘又百搭。

FARFETCH 優惠2023：3. Vivienne Westwood Daisy tartan bucket bag HK$2,903

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2023年的潮流頂端走向，必定非Y2K莫屬！隨著這股復古與現代碰撞的風潮，不少龐克、金屬元素單品都被大家重新重視，而在龐克、俏皮少女感間游走的Vivienne Westwood亦是今年必入手單品之一！這款水桶包以粉、藍、黑等配色交雜，極富英式型格元素又可愛。雖然這款手袋沒有參與是次優惠，不過隨著品牌設計師Vivienne Westwood「西太后」逝世，品牌產品都相當值得入手收藏！

FARFETCH 優惠2023：3. Vivienne Westwood Daisy tartan bucket bag HK$2,903（FARFETCH）

FARFETCH 優惠2023：4. Jacquemus Le petit Bambino bag HK$2,773

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來自法國南部的Jacquemus，由2019年起推出的超迷你手袋Chiquito，一直備受好評，加上Jennie等女星加持，令大家都更加為之瘋狂。這個嬌小可愛的粉藍色Bambino bag，容量比起Chiquito大些，容量較實用：卡片、紙巾、唇膏等女生物品都可以好好收藏其中。

FARFETCH 優惠2023：4. Jacquemus Le petit Bambino bag HK$2,773（FARFETCH ）

FARFETCH 優惠2023：5. Diesel 1DR metallic shoulder bag HK$4,245

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來自意大利的Diesel，除了拿下英國時尚網站Lyst 2023第一季與2022 第二季報告中的二十大，標誌性的「D」字鏤空設計更成為近期大熱，不少韓星都有用上這家品牌的產品，例如Jisoo 在Coachella 音樂節中兩次穿著Diesel 上衣、泫雅、Jenna Ortega 揹過的這款Shoulder bag等。這款Shoulder bag更用上金屬藍炫色，一年四季都可以用上它，一揹馬上有未來時尚感！

FARFETCH 優惠2023：5. Diesel 1DR metallic shoulder bag HK$4,245（FARFETCH）

FARFETCH 優惠2023：6. Bao Bao Issey Miyake Wring bucket bag 優惠價HK$5,518（原價HK$5,574）

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一提起ISSEY MIYAKE（三宅一生），品牌標誌性的皺摺技術、三角幾何都令人十分驚艷，品牌將藝術、技術和傳統三者完美融合，將東方哲學與建築美感融入服飾、手袋當中。

FARFETCH 優惠2023：6. Bao Bao Issey Miyake Wring bucket bag 優惠價HK$5,518（原價HK$5,574）（FARFETCH）

風靡各地的ISSEY MIYAKE，不過去年品牌設計師因癌症逝世，ISSEY MIYAKE以創新方法定義演繹出個人時尚，產品耐看、不退潮流。不論是為致敬一代最具實驗性設計師的作品，還是被作品的外觀所吸引到，都是入手後不會後悔的選擇！

FARFETCH 優惠2023：7. Prada mini Re-Nylon bucket pouch HK$5,550

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Prada在最新發布2023第一季時尚熱門品牌、產品排行榜中蟬聯兩季榜一，加上Kendall Jenner、Bella Hadid 等女星加持下，Prada亦成為不少年輕女生必入手單品品牌。近年品牌一直力求上進，推出不少新色及新材質包款，甚至在年輕一代間產生不少影響，具有一定保值潛力。另外一提，價位亦有默默調整，HOBO款從不足一萬升至現今已破一萬大關，大家不妨早買早享受，順勢入手吧！

FARFETCH 優惠2023：7. Prada mini Re-Nylon bucket pouch HK$5,550（FARFETCH）

FARFETCH 優惠2023：8. Alexander Wang mini five-pocket tote bag 【35%OFF】優惠價HK$2,820（原價HK$4,465）

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Alexander Wang來自臺灣，後來到紐約居住，主打街頭文化混合型格設計。雖則Alexander Wang 作為少數能夠打入國際舞台的亞洲品牌，不過品牌的社交平台影響力表現驚人，不單在社交平台Instagram 上每則貼文的讚數破萬，甚至總瀏覽量近800 萬，並有大量評論。而這款mini five-pocket tote bag，玩味感重，以迷你、倒調的牛仔褲作手提包款的設計，集型格與夏日元素於一身。

FARFETCH 優惠2023：8. Alexander Wang mini five-pocket tote bag 【35%OFF】優惠價HK$2,820（原價HK$4,465）（FARFETCH ）

FARFETCH 優惠2023：9. Furla mini 1927 tote bag HK$3,124

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正在尋找一個比較正式、女性化的手袋？這款小型手提包就十分好用了，外形簡約，以品牌總部正門的拱門設計作為設計靈感，將拱門標誌融入手袋鎖扣的設計，優雅、知性的魅力氣場油然自生。

FARFETCH 優惠2023：9. Furla mini 1927 tote bag HK$3,124（FARFETCH）

FARFETCH 優惠2023：10. Balenciaga logo-print Shopping mini bag 【35%OFF】優惠價HK$5,720（原價HK$8,800）

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Balenciaga 來自法國，其實最早一開始是以優雅女裝、禮服作主打，後來才轉型以前衛大膽的街頭風格，將挑戰視覺、未來感重的設計融入服裝、手袋與鞋履當中。誇張造型感覺難以駕馭的話，不妨入手這款簡潔的粉藍色Tote Bag，側揹包的設計，綴以品牌名稱於手袋中央位置，上班以及外出都十分合適。

FARFETCH 優惠2023：10. Balenciaga logo-print Shopping mini bag 【35%OFF】優惠價HK$5,720（原價HK$8,800）（FARFETCH）