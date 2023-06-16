手機減價｜2023 年悄然過半，在距離下個手機發布大潮尚有一段日子，各手機廠、電訊商在這時候亦開始了手機清貨行動，減價將推出日久的款式出清；而今次《香港01》科技玩物記者就參考了各大零售渠道的資料，整理了 4 大廠牌出品的減價手機資料供各位參考。



Sony Xperia 1 系舊作勁減、最低見原價減＄4000

Sony 近年走的是精品路線，一年只有幾部旗艦推出市場，而且普遍價硬，要上一代減價只好等新一代推出，而碰巧 Xperia 1 V 在近期正式於香港上市，其上兩代在零售渠道都有相應的減價優惠。

其中在豐澤的減價幅度不少，2022 年的 Xperia 1 IV 減＄2400，而 2021 年推出的 Xperia 1 III 更減足＄4000，考慮到 Sony 手機近年的每代設計／表現相差不算太大，如果喜愛 Sony 手機造型與影音表現的話，現在可以果斷出手。

ASUS 電競手機勁減＄3600

ASUS 自家的手機換代後，舊機都會經常做優惠清貨，6 月中他們就乘著父親節推出多部手機優惠，其中電競手機系列 ROG Phone 減價幅度不俗，雖然已推出兩年、但規格仍然「當打」的 ROG Phone 5 就減足＄3600，＄4398 就有交易，如果想試一試新科技，上年中推出、帶有活閘散熱的 ROG Phone 6D 就減價＄1800、＄6198 就可以入手。

除了 ROG Phone 系列之外，其傳統旗艦 ZenFone 系列出品都有減價，但減價幅度就未及 ROG Phone 吸引，比較推薦考慮的就有末代可旋轉鏡頭的 ZenFone 8 Flip，目前減價＄2200。

Samsung 摺機電訊商減＄1400

盛傳 Samsung 下一代 Galaxy Z 系列摺機將會在 7 月時份推出市場，各零售渠道、電訊商自然加緊節奏散貨，而 csl 網店最近就有 Galaxy Z Fold 4 的減價優惠，各型號至少減 ＄1400，約為原價 9 折，力度未算大。

但對於減價空間向來不多的 Samsung 而言算是不少了（另一邊廂，來自內地的 Honor 都有摺機選擇，價格還只是 Samsung 出品的 7 成，價格先決的話可以考慮）。

除了摺機，Samsung 推出的旗艦及中階機種都有減價，在 SmarTone、csl 網店有過＄1000 元的折扣優惠，包括 Galaxy S22 Ultra／S23／A53 等等，算是近期的「穩陣」之選。

小米 Xiaomi 13 系列 csl 有減

2023 上半年手機市場有不少佳作，其中加入 Leica 鏡頭的 Xiaomi 13 系列十分搶手，曾經一度缺貨，但在近日 Xiaomi 13 Ultra 上市的同時，就稍為減弱了 Xiaomi 13 及 Xiaomi 13 Pro 的需求，csl 的網店就有輕微減價，兩機減＄500～600 左右，雖然同為 9 折左右的優惠，但起碼不用等小米官方減價就可以更快地入手 2023 年其中一部攝影旗艦，值得考慮。