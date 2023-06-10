台灣酒店｜台灣森林系住宿7大推介　台北/南投/花蓮附民宿地址

台灣酒店、台灣森林酒店推介！去台灣旅行的旅客，不少會選擇民宿，除了可以享受到更多家的感覺，亦可以與民宿主人同吃同住，了解更多的異地趣聞。但除了在市區的民宿，不妨一試郊區留宿！走進山澗，踏足田野，感受不一樣的台灣。



台灣森林系民宿 感受自然呼吸

台灣旅行選擇民宿，不妨試試森林系酒店，踏足樹林和自然，在綠園呼吸，享受被樹林包圍的感覺。記者精選7大森林系住宿，擁有不一樣的台灣之旅啦！

【1】樹也 Villa

台灣苗栗三義的樟樹森林裡，隱身其中與自然共生。「樹也」住宿位於苗栗，那裡有「山城」之稱，民宿被森林包圍，並在著名打卡點龍騰斷橋附近。本著「生態建築，永續建築」的理念，於2017年獲得環境復育類全球首獎。

（官方圖片）

樹也設戶外泳池，泳池反照藍天樹影舒適寫意。樹也共有樹泉、初日、醉月及晴川4種房型，也可整棟包下。

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每房有獨立泡澡溫泉浴池、繞樹設計的樹泉及半露天泡澡溫泉浴池的醉月，是森林系住宿的熱門之選。

（官方圖片）

台灣森林系住宿【1】樹也 Villa

地址：苗栗縣三義鄉龍騰村五鄰外庄27-1號

官網： https://www.chooart.com.tw/

預訂：Klook

【2】八番私人住宅

八番私人住宅位於日月潭的貓囒山下的秘境，因開發度低，所以少有遊客踏足。「崇尚自然與疼惜大地」為八番私人住宅的經營理念。正因此，能讓渴望寧靜的旅人深刻體驗真正的鬧中取靜與身心靈的放鬆。

(圖片來源︰expedia.com)

八番私人住宅分別有雙人房「光･輕撫」「夜･細語」和「森･瀰漫」；四人房「曦･呢喃」和「漾･眺望」。

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客人可以在「品味時光」，一個舒適自在的空間，享受清爽而豐盛的早餐。

（官方圖片）

台灣森林系住宿【2】八番私人住宅

地址：南投縣魚池鄉中山路270巷8號

官網：http://www.residence8.com.tw/

預訂：Agoda

【3】迴音谷森林民宿

迴音谷在剛開張時，在網絡上轟動一時。迴音谷森林民宿屬於絕美森林系秘境民宿，房內就好像被森林圍繞一樣，到了晚上還可以看到星星，是花蓮住宿值推薦的民宿。

（官方圖片）

迴音谷森林民宿一共有5種房型，每種有不同的景色與視野。

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台灣森林系住宿【3】迴音谷森林民宿

地址：花蓮縣花蓮市國福街289巷168弄21號

官網：https://echovilla.com/villa2/index.html

預訂︰Booking.com

【4】山經

山經將九份礦場化作民宿。民宿是倚山而建的百年老房，近九份老街。遠望見磚紅色的百年老屋，掛著白色招牌。一面紅磚牆，刷成深灰色，畫上礦石主題插畫。泡澡時倚窗俯瞰山城，絕對神清氣爽。

（官方圖片）

山經共有8間房，分2人及4人房。6間2人房皆以九份產的礦石命名，如方解石、黃銅礦和明礬石。若想深度探索九份，可參加民宿舉辦的導賞團。

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台灣森林系住宿【4】山經

地址：台北市瑞芳區基山街204號

官網：https://www.facebook.com/Jiufentheoreinn

人均價格︰約HK$424

預訂：Agoda｜Trip.com｜Booking.com

【5】峇里峇里民宿

峇里峇里民宿讓客人直接置身在烏布雨林裡，把整個峇里島的風土民情複製。園區內家具、桌椅、床鋪、擺飾等都是從峇里島運來．打造「真材實料、原汁原味」的峇里風，希望遊客來到峇里峇里能夠盡情享受悠閒。

（官方圖片）

民宿橘黃色的外觀和獨特的紋飾非常亮眼，園區內有原木「發呆亭」，游泳池傳來印尼傳統音樂。坐在峇里島的「發呆亭」，吹著微風，聽著蟲鳴鳥叫，欣賞大自然的美景，享受著真正的度假樂趣。

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峇里峇里民宿推薦房型分別有家庭四人房和浪漫雙人房。兩房以南洋橘色調為主，透明玻璃屋搭配按摩浴缸，加上手工木雕雙人床，採光明亮，是度假坐宿的好選擇。

台灣森林系住宿【5】峇里峇里民宿

地址：南投縣魚池鄉慶隆巷73號

官網：https://bali-bali.com.tw/bali-bali-villa/



【6】JUSTSTAY呆宅住所

呆宅住所民宿位於宜蘭，是清水模民宿。老家具與工業風格，營造舒適的氛圍，搭配流轉的樂聲，給人如家的自在感。「自然即生活，讓發呆也是種幸福」為JUSTSTAY的經營理念。

（官方圖片）

JUSTSTAY呆宅住所一共有九個房型，每一間房型風格都略有不同，各有特色。房間的取名都好可愛，如「我很宅，爬三樓」、「你最宅，衝四樓」。窗景像是畫框般，窗外的景色迷人，宅在房間裡面也能夠愜意舒適。

台灣森林系住宿【6】JUSTSTAY呆宅住所

地址：宜蘭縣冬山鄉珍珠村幸福六路150號

官網：https://www.juststay.com.tw/



【7】馥森阪治

馥森阪治為泡湯秘境，結合溫泉、美食、音樂、手作、在地的自然環境，提供生活美學空間，以「利他、分享、善待土地、恪盡社會責任」的理念經營。

（官方圖片）

馥森阪治擁有獨立個人空間，在寬敞湯屋泡湯時可遠望山林。

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台灣森林系住宿【7】馥森阪治

地址：新北市烏來區環山路151號

官網：https://fusenbanzhi.com.tw/tw

人均價格︰約HK$332

預訂︰Klook