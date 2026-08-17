西門町酒店12間推介｜近台北捷運站人均$116！親子房／落地窗靚景

撰文：程朗天
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西門町酒店推介2026｜台北西門町是港人遊台熱門住宿首選，今次介紹12間西門町酒店，近捷運站最快1分鐘直達，除了人氣連鎖酒店品牌，還有文青必住工業風質感旅館，以及西門町鬧市少見的270度落地窗景觀房型，人均最平$116晚起，性價比超高！假如想住台北新酒店，可以看看台北新酒店攻略以及最新酒店優惠碼！（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

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台北西門町酒店推介【1】索拉利亞西鐵飯店台北西門（Solaria Nishitetsu Hotel Taipei Ximen）

酒店於今年全新開幕，為旅客提供近300間客房。酒店位於捷運西門站附近，步行7分鐘即可到達，而且一出酒店，即可閒逛整個西門町最繁華的街區，十分方便。酒店房間方面，設計走簡約風，而且酒店的高度於西門町為一絕，可以引進更多室外自然光。新酒店營運不足一年，就已經於Agoda獲得9.2/10的高評分，不少網友都認為酒店的位置極近西門町，基本上可以滿足購物及用餐的需要。

索拉利亞西鐵飯店台北西門
房價：人均HKD$443起
地址：中華路一段 88 號，萬華區，台北，108002
交通：台北捷運西門站步行7分鐘
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台北西門町酒店推介【2】台北西門町意舍（Amba Taipei Ximending）

台北西門町意舍距離捷運西門站僅5分鐘路程，樓下有DON DON DONKI及誠品書店，鄰近熱鬧的西門町商區，購物歎美食都好方便！這間西門町酒店設計供應160間主題客房，同時加入具有西門町特色的藝術作品，簡約時尚之中帶有趣味巧思，位於酒店頂樓的房型更設有落地大窗，可以在戶外陽台眺望繁華的西門町街景，非常寫意。「樂活」房型則適合家庭入住，有兩張梳化及小朋友至愛的迷你帳篷，空間相當寬敞，最多可以容納4位成人及2位12歲以下小童。

台北西門町意舍
房價：人均HKD$377.5起
地址：台北市武昌街二段77號
交通：捷運西門站6號出口步行5分鐘
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台北西門町酒店推介【3】路境行旅-府前館（Finders Hotel-Fu Qian）

路境行旅位於西門町及台北車站之間，主打夢幻森林風，踏入大堂可以見到等身大的巨型白鹿，還有從天花垂吊下來的綠色植物，配上木系色調裝修及有趣擺設，如同置身童話森林一樣！路境行旅提供多種不同房型，包括單人房、雙人房，三人房及家庭房等，部分更有不同主題裝飾，適合不同需要的旅客入住。另外，這間西門町酒店亦有親子友善的設施，包括兒童遊戲區及免費借出嬰兒床、澡盆等，還有24小時免費飲食區，供應杯麵、汽水、飲料、餅乾糖果等，就算半夜肚餓都不怕，非常貼心！

路境行旅
房價：人均HKD$242.5起
地址：台北市中正區重慶南路一段86號
交通：捷運西門站4號出口步行7分鐘
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台北西門町酒店推介【4】捷絲旅（台北西門町館）（Just Sleep Ximending）

人氣連鎖酒店品牌捷絲旅深受不少旅客喜愛，位於西門町的分店鄰近捷運西門站，步行3至5分鐘即可到達，除了方便前往西門商圈逛街，乘搭捷運到其他地區都相當方便！這間西門町酒店客房分為精緻及豪華房型，提供雙人房、三人房及家庭房等，空間頗為寬敞，而且房間以簡潔紫藍色牆身配合西門町景點塗鴉，設計時尚且極具質感。設有24小時交誼廳、小型健身室及洗衣房。值得一提的是，酒店7樓至8樓有萬花筒空間及親子遊戲空間，用上鏡面營造趣味想像，想影相打卡不要錯過！

捷絲旅（台北西門館）
房價：人均HKD$333起
地址：台北市中正區中華路一段41號5樓
交通：捷運西門站5號出口步行3至5分鐘
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台北西門町酒店推介【5】台北艾特文旅(Art'otel Taipei Ximending)

如果想住得「文青」一點，不妨考慮由西門站出發步行約7分鐘，位於西門町電影街的艾特文旅。這間西門町酒店供應29間客房，簡約復古的設計極具質感，大堂公共空間擺放了兩台蘋果電腦，後方的牆上更保留了改建前的電錶裝置，頗具心思。房型方面有雙人房、三人房及四人房，分為無窗房型及景觀房型，簡潔的空間設備齊全、乾淨俐落，幾乎沒有多餘的裝飾。最「打卡」的房型必數「眺望花園雙人房」，黑色格子窗外是一片綠意，彷如置身城市中的自然花園一樣，在陽光光影映照下超唯美！

艾特文旅
房價：人均HKD$172起
地址：台北市武昌街二段124之2號4樓
交通：捷運西門站6號出口步行7分鐘
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台北西門町酒店推介【6】台北福泰桔子商務旅館-西門店(Forte Orange Hotel Ximen)

台北福泰桔子商務旅館為福泰集團旗下，西門分店位於西門捷運站附近，由出口行1分鐘就到！這間西門町酒店整體設計以明亮的橘色系為主，提供「桔子客房」及「桔子宿舍」兩種房型，前者以簡約現代風設計，單一大床型設計配備行李收納空間；後者則以上下舖單人床設計，劃分出個人空間，適合好友閨蜜出遊！酒店大堂設有公共空間，地下一層的交誼廳則會提供水果、乳酪、凍飲、咖啡及零食等，非常貼心！

台北福泰桔子商務旅館（西門店）
房價：人均HKD$252起
地址：台北市萬華區中華路一段166之2號
交通：捷運西門站1號出口步行1分鐘
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台北西門町酒店推介【7】天雲旅棧台北西門館 (TANGO INN TAIPEI XIMEN)

天雲旅棧（台北西門館）在2016年開幕，比起其他酒店大多位於大廈部分樓層，酒店屬於少見的獨棟建築設計，整體風格以中世紀哥德式修道院為發想，從外面可以看到不規則梯型斜角的露台設計，呈現出低調雅緻的感覺。這間西門町酒店提供41間客房，分為5種房型，空間小巧精緻，適合1至2人入住。

其中，部分房型設有露台，在西門町一帶的鬧市可以說是非常少見，另配備浴缸，可以浸泡奈米微氣泡溫泉，舒緩旅程的疲勞酒店2樓設有交誼廳及洗衣房，24小時供應咖啡、茶包及輕食等，高樓底設計空間感十足，加上柔和的燈光，住客可以在此好好休息。

天雲旅棧（台北西門館）
房價：人均HKD$387.5起
地址：台北市昆明街96巷8號
交通：捷運西門站6號出口步行6分鐘
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台北西門町酒店推介【8】台北北門世民酒店(citizenM Taipei North Gate)

台北北門世民酒店是荷蘭潮流酒店品牌citizenM亞洲首間分店，鄰近西門町及台北車站，比起其他國家的分店定位更平民化，但裝修設計一點也不馬虎，沿用色彩繽紛的時尚風格，每件傢俱和擺設都突顯出品味和心思。這間西門町酒店共有5種房型可供選擇，房間設計簡約舒適，部分房型設有超大透明玻璃窗，位於轉角位置的房間更會有兩面大窗，幸運入住高層房間可以足不出戶睇日出日落，勁Chill！

台北北門世民酒店 citizenM
房價：人均HKD$281起
地址：台灣台北市中正區中華路一段3號
交通：捷運西門站4號出口步行10分鐘、台北車站步行8分鐘
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台北西門町酒店推介【9】台北永安棧(Westgate Hotel)

永安棧位於西門町商圈的核心位置，距離西門站6號出口僅1分鐘路程，非常方便！酒店以線條為空間設計的主要元素，配合木系色調裝潢，營造出舒適時尚的氛圍。這間西門町酒店共有9種房型，空間較其他商務酒店闊絡，同樣以簡約溫馨的設計為主，設備齊全；另設有四人房及親子主題房，擺放小朋友至愛的小帳幕床舖，適合親子旅行入住。酒店設施方面，設有健身房、商務中心、自助洗衣房等，另有餐廳供應早餐及午餐。

永安棧
房價：人均HKD$418.5起
地址：台北市萬華區中華路一段150號
交通：捷運西門站6號出口步行1分鐘
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台北西門町酒店推介【10】台北宿之酒店(Suz Hotel)

台北宿之酒店在2022年開幕，主打低調奢華風，供應超過80間客房，不只空間寬敞，最大特色就是擁有西門町少有的景觀，部分房型更有270度無邊際景觀窗戶，可以將淡水河的景色一覽無遺，享受台北鬧市中的一刻寧靜。這間西門町酒店客房的配置及設備相當齊全，包括有49吋大電視、迷你雪櫃、自家設計家具等，同時免費供應高級手沖咖啡包及茶包，更準備了Balmuda the Pot的手沖咖啡壺，可以說是非常有誠意！酒店設有24小時櫃台、健身室、停車場等，不論是自由行旅客或商務旅客都適合入住！

台北宿之酒店
房價：人均HKD$424起
地址：台北市萬華區環河南路一段51號
交通：捷運西門站6號出口步行6至8分鐘
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台北西門町酒店推介【11】台北花園大酒店(Taipei Garden Hotel)

台北花園大酒店位於中正區，是區內頂級酒店之一，距離松山新店線小南門站只有3分鐘路程，亦可由西門捷運站2號出口出發，步行約5分鐘抵達。酒店供應超過200間客房，復古暖金色設計典雅舒適，房間內更有超大玻璃窗，可以眺望室外的城市景觀，更具空間感。這間西門町酒店除了有中西式餐廳、麵包坊、及酒吧等多元化餐飲服務，還有SPA中心、健身中心及懷舊設計的古早味零食專賣店，住客亦可乘搭免費專車遊覽艋舺周邊。

台北花園大酒店
房價：人均HKD$459.5起
地址：台北市中正區中華路二段一號
交通：捷運西門站2號出口步行5分鐘、小南門站2號出口步行3分鐘
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台北西門町酒店推介【12】喜園旅館(Ximen Garden Hotel)

窮遊台北有沒有平價酒店住宿選擇？喜園旅館位於西門町，距離捷運西門站步行約4分鐘，供應二人至四人房，空間相對闊絡，而且基本設備齊全，每晚人均最平$115起！雖然旅館的設備簡單實用，不過很多網民亦留下正面的評價，不少人覺得旅館的地理位置理想，旁邊就是西門町，旁邊亦有不少食肆，而且衞生環境令人滿意，浴室空間寬敞而且水壓適中，令人可以放鬆心情。

台北喜園旅館
房價：人均HKD$116.5起
地址：台北市萬華區中華路一段90號3樓
交通：捷運西門站5號出口步行約4分鐘
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台北西門町有哪些酒店設親子房型？

台北西門町意舍、路境行旅等均設有親子家庭房詳情可看全文。

西門町酒店有哪些近捷運站？

台北西門町是港人遊台熱門住宿首選，今次介紹12間西門町酒店全部近捷運站，最快1分鐘直達詳情可看全文。

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